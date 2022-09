Lotto: vinti oltre 158mila euro in provincia di Torino

Nella sua ultima estrazione di giovedì, 22 settembre 2022, il Lotto premia per ben due volte Mazze, in provincia di Torino, la vincita piu’ alta da 129.500 euro ottenuta grazie

Nella sua ultima estrazione di giovedì, 22 settembre 2022, il Lotto premia per ben due volte Mazze, in provincia di Torino, la vincita piu’ alta da 129.500 euro ottenuta grazie ad una quaterna con i numeri 2- 8- 60-61 mentre la seconda da 29.250 euro realizzata grazie ad un terno secco. Seguono due vincite messe a segno a Padova, una per il valore di 67.500 euro, l’atra per 45.000 euro.



Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 59 di Milano, assente da 120 estrazioni, il 16 di Roma e il 33 sulla ruota di Bari.

Nel complesso ieri sono state assegnate 174mila giocate vincenti, per un totale di 7,3 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 776 mln.

