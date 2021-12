Lotto: variazioni al calendario delle estrazioni durante le feste di Natale

In occasione delle festività natalizie le estrazioni di Gioco del Lotto e 10eLotto, nelle modalità di estrazione legata al Gioco del Lotto, subiranno alcune variazioni di calendario. In particolare ed

In occasione delle festività natalizie le estrazioni di Gioco del Lotto e 10eLotto, nelle modalità di estrazione legata al Gioco del Lotto, subiranno alcune variazioni di calendario.

In particolare ed in riferimento a quanto stabilito dalla nota di Agenzie Dogane e Monopoli:

– l’estrazione prevista per il giorno 25 dicembre 2021, verrà posticipata al giorno 27 dicembre 2021

– l’estrazione prevista per il giorno 1 gennaio 2022, verrà posticipata al giorno 3 gennaio

– l’estrazione prevista il 6 gennaio, verrà posticipata al giorno 7 gennaio 2022

Puoi seguire la diretta delle estrazioni del Lotto cliccando qui

PressGiochi