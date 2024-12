Lotto: premiatissima la Campania con numerose vincite

In entrambi i concorsi del Lotto di venerdì 29 e sabato 30 novembre, si registrano numerose vincite destinate alla Campania, la piu’ importante è per Napoli, con 45.000 euro vinti

In entrambi i concorsi del Lotto di venerdì 29 e sabato 30 novembre, si registrano numerose vincite destinate alla Campania, la piu’ importante è per Napoli, con 45.000 euro vinti grazie ad un terno secco giocato sulla ruota partenopea.

Seguono i 23.750 euro di Santa Maria Capua Vetere (CE), a Gragnano (NA) e San Giuseppe Vesuviano (NA), si festeggiano i 22.500 euro ciascuno, per Teano (CE) il premio da ritirare ammonta a 14.500 euro, ancora per Napoli 13.500 euro, a San Marcellino (CE) 12.000 euro, Marigliano (NA) 9.750 euro, per finire Napoli e Portico di Caserta (CE) a cui vanno 9.500 euro ciascuno.

Da segnalare anche le sei vincite identiche realizzate a Roma da 9.000 euro ciascuna, per il totale di 54.000 euro vinti.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro da inizio anno.

PressGiochi