Lotto: premiata la provincia di Matera con oltre 62mila euro

Montalbano Jonico, in provincia di Matera, esulta a seguito dell’estrazione del Lotto di lunedì, 8 gennaio, per i 62.375 euro vinti grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna

Montalbano Jonico, in provincia di Matera, esulta a seguito dell’estrazione del Lotto di lunedì, 8 gennaio, per i 62.375 euro vinti grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota Nazionale.

Due vincite si registrano in Campania, la piu importante è destinata a Villa di Briano, in provincia di Caserta, per la cifra di 44.150 euro, l’altra è da 10.125 euro e premia Caivano, in provincia di Napoli.

Festeggia anche l’Abruzzo con una serie di premi, due per la provincia di Teramo, a Martinsicuro e a Morro d’Oro sono stati vinti rispettivamente 14.250 euro e 9.750 euro, a questi si aggiungono i 10.250 euro di Pescina, in provincia dell’Aquila.

Tra i numeri ritardatari il 78 sulla ruota di Bari, assente da 167 estrazi8oni, il 27 su quella di Palermo e il 58 sulla ruota di Milano.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 7,3 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 39,2mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi