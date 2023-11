Lotto: per la provincia di Pisa vincita da oltre 124mila euro

In seguito all’estrazione del Lotto del 9 novembre, Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, mette a segno un colpo da 124.750 euro con sei ambi, quattro terni ed una

In seguito all’estrazione del Lotto del 9 novembre, Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, mette a segno un colpo da 124.750 euro con sei ambi, quattro terni ed una quaterna con i numeri 9- 20- 86- 90 giocati su ruota Nazionale. Per la Toscana si segnala un’altra vincita da 14.500 euro destinata a Pistoia, grazie ad un ambo giocato sulla ruota di Bari.

A Pinerolo, in provincia di Torino, un fortunato giocatore esulta per i 120.000 euro vinti grazie ad una quaterna combinata su tutte le ruote, per la Sicilia i premi da festeggiare sono tre, la vincita piu’ importante arriva a Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, per la cifra di 47.500 euro, a Modica, in provincia di Ragusa, sono stati vinti 26.250 euro mentre Castell’Umberto incassa un premio da 23.750 euro, tutti grazie a tre ambi ed un terno.

Tra i numeri ritardatari il 2 sulla ruota di Venezia, assente da 141 estrazioni, il 78 sulla ruota di Bari e il 27 su quella di Palermo.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 13,8 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.013 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi