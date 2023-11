Lotto, per Brindisi arriva una vincita da quasi 65mila euro

Il concorso del Lotto del 7 novembre premia Brindisi. Sei ambi, quattro terni ed una quaterna combinati sulla ruota di Napoli, hanno permesso ad un fortunato giocatore di festeggiare i 64.875 euro, i numeri fortunati 2- 28- 49- 67.

Per Genova si registrano due vincite, la piu’ alta, realizzata con tre ambi ed un terno sulla ruota di Venezia, è di 26.125 euro a cui si aggiungono i 12.500 euro vinti con un ambo secco su ruota Nazionale.

Premiata anche Soliera, in provincia di Modena, con tre ambi ed un terno che valgono 26.125 euro, per la Campania invece arrivano una serie di premi, Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, e Napoli esultano per la vincita di 22.500 euro ciascuno, ad Avellino, il premio da incassare è per 18.750 euro con sei ambi, quattro terni ed un a quaterna, infine San Giugliano in Campania vince 13.500 euro con un terno.

Tra i numeri ritardatari il 2 sulla ruota di Venezia, assente da 140 estrazioni, il 78 sulla ruota di Bari e il 27 su quella di Palermo.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 5,3 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 999 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi