Lotto, la Sicilia premiata con oltre 129mila euro, in Lombardia vincite per oltre 297mila euro

Grazie al concorso del Lotto di martedì, 5 marzo, si esulta in Sicilia, in particolare a Modica, in provincia di Ragusa, dove sono stati vinti ben 129.750 euro, a premiare poprio la ruota siciliana con i numeri 18- 21- 23- 83.

Stessa combinazione di numeri che premia la Lombardia con una serie di vincite, a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, arrivano 72.125 euro, a Gallarate, in provincia di Varese, si festeggiano i 62.500 euro a cui si aggiungono i 62.375 euro che premiano un fortunato giocatore di Como. Da segnalare anche le due vincite gemelle realizzate a Valfurva, in provincia di Sondrio, per il valore di 50.596 euro ciascuna, in questo caso i numeri fortunati sono 2- 3- 4- 5- 8, combinati sulla ruota di Milano.

In questa estrazione, anche per Roma arriva una vincita importante realizzata con quattro terni ed una quaterna da 66.750 euro.

Tra i numeri ritardatari il 78 sulla ruota di Bari, assente da 200 estrazioni, l’89 su quella di Roma e il 48 sulla ruota di Venezia.

Nell’ ultimo concorso, il Lotto ha distribuito in Italia 7,9 mln di euro, cifra che sale a 223 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi