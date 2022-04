Lotto: Carpinone (IS) premiata con un ambo da 25mila euro

Finisce a Carpinone (IS) la vincita piu’ alta dell’ultimo concorso del Lotto di martedì, 12aprile 2022, con un premio da 25.000 euro, per effetto di un ambo con i numeri

Finisce a Carpinone (IS) la vincita piu’ alta dell’ultimo concorso del Lotto di martedì, 12aprile 2022, con un premio da 25.000 euro, per effetto di un ambo con i numeri 27- 53 giocati sulla ruota di Palermo.

Segue San Benedetto del Tronto (AP) con una vincita da 22.500 euro con (RN) con 14.250 euro. Sul podio delle vincite anche Carpi (MO) che ritira un premio da 10.869 euro, grazie al SIMBOLOTTO, l’opzione di gioco abbinata al Lotto che per il mese di aprile in automatico è abbinato alla RUOTA DI GENOVA.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora l’8 di Napoli che manca da 152 estrazioni, il 6 di Palermo e il 15 sulla ruota di Cagliari.

Complessivamente ieri, sono state realizzate 135mila giocate vincenti, per un totale di 4,8 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 284 mln.

PressGiochi