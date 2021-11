Lotto: a Concorezzo (MB) centrata quaterna da 133mila euro

E’ del valore di 133.000 euro la vincita piu’ alta del Lotto dell’ultimo concorso di giovedì, 11 novembre, che arriva a Concorezzo (MB), per effetto della quaterna realizzata con la combinazione dei numeri 31- 32- 33- 79. Altri fortunati premi arrivano a Canale (CN), per il valore di 50.596 euro e a Grugliasco (TO), per la cifra di 23.750 euro.

Ieri, nel complesso, sono state realizzare 133mila giocate vincenti, per un totale di oltre 5 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 975 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora il 16 della ruota di Venezia con 143 assenze, il 90 della ruota di Milano e il 57 sulla ruota di Venezia.

Il 10&Lotto premia invece Somma Lombardo (VA) con 20mila euro grazie ad un ‘nove’ giocato in modalità “frequente”. Seguono i 12mila euro vinti a Bologna e i 10mila euro di Locorotondo (BA).

Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per oltre 20 mln di euro, cifra che sale a oltre 3,6 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi