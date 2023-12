Lotta al gioco d’azzardo, il consiglio comunale di Perugia approva misure di prevenzione

L’ordine del giorno, presentato dal gruppo del Partito Democratico e illustrato dal consigliere Marko Hromis, è stato approvato con 28 voti a favore. Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il gioco d’azzardo lecito in Italia è in aumento e ha generato nel 2021 un giro d’affari di 111,17 miliardi di euro, con un aumento del 21% rispetto al 2020.

L’Osservatorio nazionale sul gioco d’azzardo patologico riferisce che in Italia ci sono circa 1,6 milioni di persone con problemi legati al gioco d’azzardo, di cui 200mila sono giocatori patologici. Nel 2021, il 42% dei giovani tra i 14 e i 19 anni ha giocato d’azzardo e il 9% di questi ha sviluppato una dipendenza con ripercussioni negative sulla sfera socio-emotiva e relazionale.

Di fronte a questi numeri preoccupanti, il Partito Democratico, seguito dalla maggioranza del consiglio, ha chiesto all’amministrazione di aderire alla campagna “Mettiamoci in gioco”, di pubblicare sul proprio sito tutti i dati sul gioco d’azzardo lecito, di rendere effettivo l’utilizzo dell’applicativo Smart e di raccogliere ogni anno i dati comunali sul gioco d’azzardo.

Inoltre, l’amministrazione è stata invitata a farsi promotrice, presso l’Anci e la presidenza del Consiglio dei ministri, della necessità di avere presto i decreti attuativi previsti dalla legge delega di riordino del settore del gioco d’azzardo. È stato anche chiesto di predisporre l’elenco degli esercizi che a Perugia hanno aderito alla campagna di dismissione delle slot machine e di promuovere un’opera di sensibilizzazione in biblioteche e scuole pubbliche con spazi per la letteratura dedicata a bambini e adolescenti sul tema dei rischi legati al gioco d’azzardo.

Infine, è stato chiesto di verificare, in relazione alle sentenze del Tar sul tema, se esistano le condizioni a Perugia per una nuova ordinanza a firma del sindaco finalizzata ad anticipare l’orario di chiusura, dall’una di notte alle 20. Questa è una delle tante misure che il Consiglio Comunale di Perugia sta adottando per combattere il gioco d’azzardo patologico e proteggere i suoi cittadini.

