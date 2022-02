L’offerta di slot di Pragmatic Play è ora disponibile in Brasile con MarjoSports

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per l’industria iGaming ha esteso i suoi prodotti al mercato brasiliano grazie alla sua offerta di slot che è ora disponibile con l’operatore MarjoSports.

Il pluripremiato catalogo di slot online di Pragmatic Play è ora disponibile in Brasile tramite MarjoSports, compresi i nuovi titoli di successo come Elemental Gems Megaways™ e The Ultimate 5™, insieme a quelli super preferiti dai giocatori come Big Bass Bonanza™ e The Dog House Megaways™.

Dopo essersi assicurato l’accordo iniziale con Pragmatic Play alla fine del 2021, MarjoSports inizierà prossimamente a offrirne anche il suo portfolio di Casinò Live.

Questa partnership vedrà Pragmatic Play espandere le sue offerte sia in Brasile sia nell’ancor più vasto mercato dell’America Latina, dove negli ultimi mesi il provider ha già visto una notevole crescita grazie a degli accordi simili.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations a Pragmatic Play ha dichiarato: “MarjoSports è un operatore eccellente con cui lavorare e non vediamo l’ora di fornire ai suoi clienti le nostre slot, nonché i nostri prodotti di Casinò Live e Sport Virtuali. Questo offre ai suoi giocatori un’incredibile varietà di contenuti e stiamo assistendo a una grande interazione con le slot già attive, in attesa dell’imminente lancio dei titoli di Casinò Live”.

Jorge Barbosa Dias, Director di MarjoSports ha affermato: “Siamo entusiasti che la nostra partnership con Pragmatic Play sia ora live. Adesso potremo offrire ai nostri giocatori l’accesso ai principali giochi di slot di Pragmatic Play, mentre a breve lanceremo anche i suoi innovativi titoli di Casinò Live. Questa è l’ennesima grande novità dell’operatore leader in Brasile che, fra non molto, lo sarà anche in America Latina”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese. Inoltre, fornisce anche giochi di Casinò Live e Bingo come parte del suo catalogo multi-prodotto, disponibile tramite una singola API.

PressGiochi