Liga. Si riparte dal solito testa a testa Real Madrid – Barcellona

Fischio d’inizio per la Liga spagnola che, come sempre da qualche anno a questa parte, riparte nel segno dello storico duello per il titolo tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Barcellona di Xavi, campione in carica. Un grande classico, anzi, El Clásico che si ripete in questa edizione del campionato spagnolo, con l’Atletico Madrid che si candida a recitare la parte del terzo incomodo. Per gli esperti di Sisal, le Merengues sono pronte a riprendersi il titolo, leggermente avanti a 1,90, la conferma dei catalani è a 2,00. L’incursione dell’Atletico Madrid – unica formazione capace di interrompere il dualismo Real – Barça – è proposta a 9,00. L’outsider è il Siviglia, comunque molto lontana dal trionfo, a 25,00.

Proprio gli andalusi, freschi vincitori dell’Europa League, sono i protagonisti della sfida più interessante della prima giornata di Liga, quella contro il Valencia, reduce da una stagione molto deludente, con la salvezza conquistata solo nelle ultime giornate. Gli esperti di Sisal favoriscono la squadra di Mendilibar, avanti a 1,95, si sale a 3,75 per il blitz ospite, il pareggio è a 3,40. I campioni in carica del Barcellona ricominciano in casa del Getafe e hanno la vittoria in pugno, a 1,57 contro il 6,00 per il successo dei padroni di casa e il 4,00 del pareggio. Esordio vincente anche per il Real Madrid ospite dell’Atletico Bilbao: la squadra di Ancelotti è favorita, a 2,10, i 3 punti per gli uomini di Valverde sono a 3,40, a 3,50 il segno X. Nessun problema anche per l’Atletico Madrid che chiude la prima giornata di Liga ospitando il Granada. La squadra di Simeone conduce a 1,30, si sale fino a 10,00 per l’impresa ospite, alta anche la quota pareggio, a 5,50.

PressGiochi