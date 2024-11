L’ex ministro britannico del gioco d’azzardo RT Hon Stuart Andrew interverrà alla convention annuale di Bacta

L’ex ministro del gioco d’azzardo The RT Hon Stuart Andrew, che è stato nominato Segretario di Stato per Cultura, Media e Sport nel team di Kemi Badenoch ha accettato di

L’ex ministro del gioco d’azzardo The RT Hon Stuart Andrew, che è stato nominato Segretario di Stato per Cultura, Media e Sport nel team di Kemi Badenoch ha accettato di parlare all’imminente convention annuale di Bacta che si svolgerà giovedì 28 novembre.

I membri della Bacta sono sulla buona strada per avere numeri record alla Convention del 2024 in base al numero di registrazioni pre-evento ricevute per l’evento di alto profilo del settore. Con tre settimane dalla scadenza delle registrazioni, le iscrizioni sono molte di più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso con i membri che rispondono positivamente al tema “Going for Growth” di Bacta impostato contro il nuovo panorama politico caratterizzato dalla vittoria elettorale generale schiacciante del partito Laburista nelle elezioni di luglio e novembre di Kemi Badenoch come leader del partito conservatore.

È probabile che la conferma della partecipazione dell’ex ministro del gioco d’azzardo possa accelerare le registrazioni.

Parlando della convention, il direttore esecutivo di Bacta George McGregor (Relazioni governative), ha dichiarato: “Prima di tutto sono lieto che Stuart Andrew che ha supervisionato il White Paper solo per vederlo messo in pausa dalle elezioni generali di luglio ha accettato di unirsi a noi alla nostra Convention annuale. I membri saranno numerosi sia al ricevimento parlamentare che è ufficialmente a pieno regime sia alla convention che si svolge il giorno seguente.”

Ha aggiunto: “I nostri oratori principali, tra cui Stuart Andrew, parteciperanno ad un panel che esplorerà tra gli altri argomenti le dinamiche del rapporto tra l’industria e il governo, il destino del White Paper e come possiamo determinare collettivamente un futuro in cui gli operatori di gioco non siano tenuti ad aspettare oltre un decennio prima che possano aumentare i prezzi!”

Ha continuato: “La convention annuale è un importante vantaggio dell’essere membro di Bacta. Rappresenta un’opportunità inestimabile di fare rete con colleghi e interrogare i politici e i funzionari che svolgono un ruolo così importante nel determinare il futuro di un settore che paga circa 270 milioni di sterline in tasse e contribuisce a £ 1,9 miliardi al PIL del Regno Unito.”

PressGiochi