L’European Dealer Championship dell’ECA incorona il suo campione a Bruxelles: è Alessandro Mesina

L’European Dealer Champion 2023 della European Casino Association è stato incoronato durante uno spettacolare evento organizzato al Grand Casino Brussels: VIAGE.

Due giorni di intensa competizione, a partire dal 13 giugno, hanno visto 36 partecipanti provenienti da 20 diversi paesi europei mostrare i migliori talenti del settore nell’arte del dealing nella Capitale d’Europa.

Dimostrando la loro abilità in tutte le discipline, Alessandro Mesina del Regno Unito, Les Ambassadeurs, ha battuto William Gosnold del Regno Unito Metropolitan Gaming e Katarzyna Bielawska del Casino Cosmopol svedese, al secondo e terzo posto, vincendo un’emozionante finale per essere giustamente nominato Campione Europeo di Dealer di quest’anno.

L’evento di quest’anno è stato tra i più grandi campionati mai organizzati dall’ECA ed è stato universalmente proclamato come uno dei migliori mai organizzati.

Riflettendo sulla sua prestazione, il vincitore Alessandro Mesina ha dichiarato: “Non riesco a spiegare quanto sono felice ed emozionato dopo aver vinto questo campionato. Era la prima volta che partecipavo sia al Campionato dei dealer del Regno Unito che al Campionato europeo, e vincerli entrambi è una sensazione estatica: adrenalina al 1.000%, suspense costante, ho dormito probabilmente tre ore negli ultimi quattro giorni, ma ne è valsa la pena!

Oltre al premio principale, in cui i partecipanti dovevano dimostrare il proprio talento nei giochi da casinò tradizionali e più popolari come la roulette americana e il black jack, una serie di sfide di abilità incentrate su discipline speciali per trovare croupier che padroneggiassero fiche, gestione delle carte, matematica.

I seguenti vincitori hanno mostrato le loro abilità in questi eventi speciali:

Best in Pushing Stacks: William Gosnold, UK, Metropolitan Gaming

Best Chipper: Antonis Spyrou, Cyprus, City of Dreams Mediterranean

Best Cutting Chips: William Gosnold, UK, Metropolitan Gaming

Best Card Handler: Fernando Ivanoff Gomes, Finland, Veikkaus

Best Mathematician: Agata Litwinienko, Poland, Casino Poland

L’ECA Dealer Championship è la competizione più longeva del suo genere in Europa, con croupier scelti a livello nazionale per competere in un torneo a eliminazione diretta che richiede abilità tecnica, controllo del gioco, ospitalità e nervi d’acciaio.

Dal suo evento inaugurale nel 2007, l’European Dealer Championship ha visitato 14 paesi e ha accolto quasi 500 concorrenti e 2.500 spettatori provenienti da tutta Europa e oltre.

L’evento di quest’anno doveva originariamente svolgersi a Cipro, presso la City of Dreams: Mediterranean, ma i ritardi nel completamento del progetto hanno fatto sì che il Grand Casino Brussels VIAGE sia intervenuto come splendida sede sostitutiva.

L’ECA desidera ringraziare il CEO di VIAGE Mark Banks e il team di gestione del casinò VIAGE di Grand Casino Brussels, Michelle Cummins, Siham Makrache e Danny Kaljee per il loro tempo, energia e aiuto nell’organizzare la competizione con un preavviso così breve.

Congratulazioni ai vincitori e i miei ringraziamenti a tutti i concorrenti per aver reso questo torneo così incredibile e memorabile, ha dichiarato Jaana Ruokamo, direttrice del torneo EDC 2023 e responsabile delle operazioni presso il finlandese Veikkaus Oy.

“Vorrei ringraziare tutti i partecipanti all’evento di quest’anno, per la loro dedizione e il costante impegno nel sostenere i migliori standard che l’industria dei casinò ha da offrire.

Vorrei anche dare una menzione speciale alla stimata giuria, professionisti esperti che svolgono un ruolo fondamentale nella valutazione dei concorrenti e che rendono questo evento una celebrazione di abilità e talento. E infine, al nostro ospite, il Grand Casino Brussels VIAGE, che fa parte del gruppo internazionale Casinos Austria, per aver abbracciato lo spirito di questa competizione e aver fornito lo sfondo perfetto per l’evento di quest’anno”, ha commentato il presidente dell’ECA, Erwin van Lambaart.

L’European Dealer Championship tornerà nel 2024 al Casino Venlo ospitato da Holland Casino.

