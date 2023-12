Legge di Bilancio: respinta la richiesta del M5S sul reddito di cittadinanza

Notte lunga per la Commissione Bilancio del Senato che sta esaminando gli ultimi emendamenti presentati alla legge di Bilancio. Tra gli emendamenti respinti in queste ore anche la richiesta del

Notte lunga per la Commissione Bilancio del Senato che sta esaminando gli ultimi emendamenti presentati alla legge di Bilancio.

Tra gli emendamenti respinti in queste ore anche la richiesta del Movimento 5 Stelle di ripristinare il Reddito di Cittadinanza facendo attenzione a prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), vietando l’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

PressGiochi