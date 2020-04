L’EGBA pubblica il primo Codice di condotta per la pubblicità del gioco d’azzardo online

La European Gaming and Betting Association (EGBA) ha pubblicato oggi il primo Codice di condotta paneuropeo per la pubblicità responsabile del gioco d’azzardo online. Il Codice ha un campo di applicazione ampio e introduce standard essenziali per i contenuti pubblicitari, su tutte le piattaforme multimediali. Il “Codice di condotta sulla pubblicità responsabile del gioco d’azzardo online” intende integrare e rafforzare i quadri giuridici e di autoregolamentazione esistenti per la pubblicità del gioco d’azzardo online in Europa. L’iniziativa è stata sviluppata nel contesto della direttiva sui servizi di media audiovisivi dell’UE, che sottolinea l’importante ruolo dell’autoregolamentazione e della coregolamentazione nella protezione dei minori dall’esposizione alla pubblicità del gioco d’azzardo. Il Codice include misure specifiche su:

Moderazione dei contenuti, cioè come dovrebbe o non dovrebbe apparire la pubblicità del gioco d’azzardo; Protezione dei minori: nessuna pubblicità sul gioco d’azzardo durante le trasmissioni dedicate ai minori e strumenti di screening dell’età sui social media per proteggere i minori; Misure per il marketing sui social media, gating di età sui profili dei social media dei marchi di gioco d’azzardo per garantire che i minori non abbiano accesso; Misure pioneristiche per gli accordi di sponsorizzazione, ovvero nessuna sponsorizzazione di attività che hanno un interesse predominante per i minori; Messaggi e campagne di gioco responsabili.

Il Codice si applica ai membri EGBA ed è aperto alla firma da parte delle società di gioco d’azzardo online autorizzate nell’UE / SEE e nel Regno Unito, da altre associazioni di gioco d’azzardo e organi di rappresentanza del settore dei media. L’EGBA vuole garantire la conformità del Codice attraverso il monitoraggio e l’applicazione da una terza parte indipendentemente. Il Codice stabilisce gli standard per i contenuti pubblicitari sul gioco d’azzardo in Europa e integra gli sforzi più immediati dell’EGBA per promuovere la pubblicità responsabile del gioco d’azzardo durante questa pandemia.

Maarten Haijer, segretario generale dell’EGBA, ha dichiarato: “Siamo lieti di presentare il Codice di condotta dell’EGBA per la pubblicità responsabile del gioco d’azzardo, che promuove standard elevati per la protezione dei minori e dei contenuti pubblicitari socialmente responsabili. La pubblicità è essenziale per informare i consumator sui siti Web regolamentati e allontanarli dai siti Web del mercato nero. La pubblicità dovrebbe essere responsabile e proteggere i consumatori, in particolare i minori. Incoraggiamo le altre società a sottoscrivere il Codice e non vediamo l’ora di impegnarci con le autorità europee per garantirne il successo”.

PressGiochi