Le nuove tendenze delle lotterie: come cambiano dopo la pandemia

La pandemia ha determinato importanti cambiamenti nel modo di fruizione dei consumatori anche delle lotterie. L’intero settore è cambiato in modo significativo cercando di adattarsi alle necessità del momento, con modalità che hanno la potenzialità di restare permanenti.

Per capire come e dove i consumatori si sentono più a loro agio nelle loro attività di gioco, uno dei principali player di lotterie a livello mondiale, IGT, ha sviluppato un rapporto nel quale si analizzano le cinque tendenze di consumo che si prevede avranno un impatto duraturo e profondo su fornitori di lotterie, rivenditori e giocatori.

IGT insieme all’agenzia Foresight Factory, ha quindi identificato le tendenze e comportamenti che possono essere sfruttati per rafforzare il rapporto tra lotterie e giocatori.

La lotteria diventa un’esperienza sensoriale – Dopo il lockdown e le misure di distanziamento sociale, i consumatori bramano sentire con mano, più di quanto possa trasmettere un clic del mouse o con lo smartphone. C’è stata una rinascita degli hobby tattili durante la pandemia, anche il gioco della lotteria è diventato un nuovo hobby per alcuni consumatori.

Le lotterie possono ricordare ai giocatori i diversi aspetti sensoriali del gioco: per i gratta e vinci, questo potrebbe essere lo strappo al momento della ricezione del biglietto, la moneta che graffia il rivestimento dell’area di gioco, il luccichio e lucentezza del fioretto e l’eccitazione da far rizzare i capelli di una vittoria. Per iLottery, potrebbe essere il comfort dell’accogliente sedia che avvolge un consumatore mentre si siede per giocare o l’animazione sullo schermo. I consumatori sono anche desiderosi di presentare le loro creazioni al mondo condividendole sui social media. Incoraggiando i giocatori a condividere un video o una foto di se stessi con un biglietto o mentre giocano, dimostrando come l’acquisto alla lotteria o le esperienze di gioco coinvolgano uno dei loro cinque sensi.

Giocare seguendo il proprio ritmo personale

C’è stato un notevole cambiamento nelle priorità dei consumatori negli ultimi 12 mesi, con una rinnovata attenzione alla famiglia, al tempo libero e alla salute mentale. I consumatori si sono resi conto che possono vivere ovunque, lavorare da qualsiasi luogo. Questa rivalutazione delle priorità si traduce anche in diverse preferenze per il “ritmo della vita”, che sia veloce, lento o qualcosa di intermedio. Le aziende stanno quindi cercando di adattarsi alle preferenze di ritmo dei consumatori. Con il 46% dei consumatori globali disposto a spendere soldi per risparmiare tempo e quasi 1 su 4 che prevede di utilizzare maggiormente i servizi “clicca e ritira” nei prossimi 12 mesi, ci si aspetta più usi per soddisfare i diversi desideri dei consumatori.

Una tendenza questa, condivisa anche dai giocatori di lotteria. I vari giochi dovranno quindi soddisfare diverse preferenze di ritmo, ad esempio Fast Play o Extended Play.

I giochi rapidi, come i gratta e vinci acquistabili al dettaglio o i giochi eInstant acquistati online, possono essere utilizzati in un momento e in un luogo a scelta del giocatore. D’altra parte, i giochi di estrazione possono fornire suspense ed eccitazione per un prossimo evento di estrazione. Le lotterie possono promuovere queste opzioni così come la possibilità per i giocatori di essere coinvolti nei risultati e contribuire all’impatto positivo sui beneficiari.

La pandemia ha accresciuto il sentimento pubblico di sostenere la propria comunità ed economia. Le lotterie sono in una posizione unica per impegnarsi in questa tendenza promuovendo le attività locali che vendono biglietti della lotteria, le buone cause che la lotteria serve e la predisposizione dei giocatori ad affiliarsi e sostenere le cause locali. La fusione del mondo fisico e digitale presenta una nuova opportunità per le lotterie di comunicare messaggi di buona causa in un ambiente virtuale che non è limitato dallo spazio fisico. Poiché i consumatori cercano di affiliarsi con marchi che hanno un impatto positivo sulla comunità, c’è un’opportunità per le lotterie di differenziarsi dagli stessi operatori di gioco commerciale. Le lotterie hanno l’opportunità di ricordare ai consumatori che le lotterie supportano anche la comunità in cui vivono.

Sofisticate strategie di comunicazione di marketing possono essere implementate per affrontare e servire le preferenze di ritmo personali di vari segmenti di consumatori. Le comunicazioni ora possono essere altamente segmentate e personalizzate. I progressi nell’IA aumenteranno l’opportunità di entrare in contatto con un consumatore a livello personale. Le lotterie dovranno disporre dell’IA e delle analisi adeguate disponibili per sfruttare queste opportunità ed essere in prima linea nel coinvolgimento personalizzato dei giocatori.

Quantificare

Con lo schiacciante surplus di dati disponibili, sarà importante aiutare i giocatori a comprendere le proprie abitudini può supportare una sana relazione tra lotterie e consumatori. Gli operatori potranno aiutare i giocatori a comprendere l’importanza del gioco responsabile sia per il gioco fisico che per iLottery. La definizione di budget e limiti che si verifica nel mondo fisico del gioco della lotteria è altrettanto importante nel mondo digitale.

Utilizzando la tecnologia digitale, le lotterie possono ora offrire un percorso di vendita al dettaglio completamente contactless, arricchito con servizi a valore aggiunto durante tutta l’esperienza. Sebbene l’industria delle lotterie abbia storicamente offerto una strategia multicanale, ora c’è la possibilità di fare un ulteriore passo avanti e creare esperienze di gioco ottimali che siano allineate con quelle da altri grandi marchi di consumo che vendono sia in modalità fisica che online. Migliorare i punti di contatto dei giocatori aumenteranno il coinvolgimento e miglioreranno l’esperienza del giocatore, portando a un rapporto più forte con il marchio della lotteria.

Intrattenere per divertire

La pandemia ha spinto verso la richieste di esperienze che possano migliorare l’umore. Soddisfare l’umore del momento sarà una sfida da superare per le aziende nei prossimi mesi e anni.

La lotteria ha colmato una lacuna di intrattenimento per i consumatori durante la pandemia, consentendo ai giocatori di impegnarsi in qualcosa di divertente quando le opzioni erano limitate. Le lotterie dovrebbero anche riconoscere e capire che le meccaniche di gioco possono integrare l’umore. Ad esempio, i filtri potrebbero rispecchiare le meccaniche di gioco, con un gioco Fast Play che fornisce risultati immediati, un cruciverba di gioco esteso per aumentare il valore dell’intrattenimento o un biglietto del Lotto che non verrà estratto fino a sabato sera, aumentando l’attesa dei giocatori. Le interazioni dei giocatori con i loro dispositivi digitali rispetto agli scambi di persona evocheranno stati d’animo diversi.

NFT, criptovalute e Metaverso

L’ascesa di NFT e criptovalute ha inaugurato un nuovo tipo di proprietà che può essere acquistata e venduta. Questa classe di attività nascente, che esiste esclusivamente su Internet, ha consentito ai consumatori di raccogliere, mostrare e scambiare oggetti virtuali. La possibilità di creare identità virtuali e accumulare risorse in un’economia digitale non ha mai visto un maggiore coinvolgimento da parte dei consumatori, poiché il 64% dei giocatori della lotteria settimanale ha acquistato o mostrato interesse ad acquistare oggetti di gioco. Anche se le vendite al dettaglio di biglietti istantanei e giochi a sorteggio hanno battuto record in molte giurisdizioni nel 2021, diverse lotterie hanno utilizzato questo cambiamento per fornire ai giocatori nuovi punti vendita di intrattenimento digitale.

Anche la comunicazione sarà fisica, digitale e virtuale.

Poiché i confini tra fisico e digitale continuano a sovrapporsi, i consumatori stanno cercando di creare proxy digitali e spazi condivisi per creare nuove esperienze in una comunità 3-D online. Facebook® sta scommettendo così tanto su questo che l’azienda ha recentemente cambiato il suo nome in Meta®, in riferimento al Metaverse, la futura rete di mondi virtuali incentrata sulla connessione sociale. Più di recente, Meta e altri grandi marchi come Miller Lite® e Samsung® hanno colto l’opportunità di introdurre i consumatori nel Metaverso pubblicando pubblicità e promozioni durante il Super Bowl e in concomitanza con altre grandi festività ed eventi. Man mano che mondi virtuali come Decentraland continuano ad evolversi, sempre più consumatori troveranno motivi per impegnarsi in questo spazio, presentando un’opportunità per le lotterie per comunicare direttamente con questi consumatori.

Le lotterie e altri marchi avranno la libertà creativa di sviluppare messaggi personalizzati in un ambiente virtuale 3-D e le lotterie possono promuovere i prodotti e rafforzare le buone cause.

Comprendere la psiche del consumatore non è una scienza perfetta, ma l’intersezione tra digitalizzazione e dati sta accadendo ora e le lotterie possono utilizzare questi cambiamenti per accelerare una potente trasformazione.

PressGiochi