Le coppe europee su Starcasinò Bet, in 60.000 all’olimpico per sostenere la Roma contro lo Sheriff Tiraspol: la vittoria giallorossa con margine superiore a due gol è quotata 2,45

Conclusa la fase a gironi della Champions League, si completeranno questa sera anche i tabelloni della fase ad eliminazione diretta di Europa League e Conference League. Tra le italiane impegnate nei due tornei, solo l’Atalanta è già sicura del passaggio del turno come prima in classifica. Infatti, per continuare il sogno nella competizione europea, Roma e Fiorentina dovranno ottenere un risultato positivo nell’ultima e decisiva partita. Inoltre, i giallorossi devono sperare in un esito favorevole della partita tra Servette e Slavia Praga, l’attuale capolista. Per i viola il discorso è diverso, visto che saranno impegnati nello scontro diretto contro il Ferencvaros secondo in classifica: la squadra di Vincenzo Italiano ha a disposizione due risultati su tre per qualificarsi agli ottavi di finale del torneo. Lo spettacolo del calcio europeo non si farà attendere e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati in questi delicati match con le quote dedicate all’Europa League e alla Conference League.

Europa League

Girone D

Rakow Czestochowa-Atalanta: i bergamaschi sono imbattuti nella fase a gironi di Europa League da undici partite consecutive. Riusciranno a continuare questa striscia positiva? La combo “2+Over 2,5” è data a 5,60.

Sporting Lisbona-Sturm Graz: l’unico precedente tra le due squadre è la sfida di andata giocata nel campo degli austriaci e conclusa con una vittoria dei portoghesi per 1-2. Lo stesso risultato nel match di questa sera è quotato a 7,00 su StarCasinò Bet.

Girone G

Roma-Sheriff Tiraspol: i giallorossi affrontano una delle peggiori difese della competizione. Sarà una partita ricca di gol? L’Over 4,5 è fissato a 4,25.

Slavia Praga-Servette FC: la formazione ceca ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe giocate nelle competizioni europee. La combo “1+Over 3,5” paga 3,05 su StarCasinò Bet.

Conference League

Girone F

Ferencvaros-Fiorentina: i viola di Vincenzo Italiano passeranno il turno solo in caso di vittoria o pareggio alla Groupama Arena di Budapest. L’X2 è dato a 1,32.

Genk–Cukaricki: i belgi sono obbligati a vincere per poter sperare di continuare il cammino nella competizione europea. Il passaggio del turno, infatti, dipende dall’esito dell’altra gara del girone. La combo “1+No Gol” è bancata a 1,80 su StarCasinò Bet.

Queste e tante altre informazioni sono disponibili su StarCasinò Bet, la piattaforma di intrattenimento digitale che permette ai propri utenti di non perdere nemmeno un minuto del proprio sport preferito.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi