Lassana Coulibaly all’angolo granata di StarCasinò Sport: “Mister Sousa ci ha dato fiducia e una spinta a migliorare. Chi mi ha impressionato di più? Barella e Tonali, ma anche Amrabat”

Lassana Coulibaly, centrocampista della Salernitana, in sole due stagioni è riuscito ad ambientarsi nel massimo campionato italiano e diventare una delle pedine principali della squadra granata.

La carriera di Coulibaly inizia in Francia al Bastia, squadra in cui ha fatto anche il percorso nel settore giovanile, per poi proseguire tra il Belgio e la Scozia. Durante la permanenza nei Glasgow Rangers scozzesi ha avuto l’opportunità di disputare sei partite in Europa League, che, come ha confermato dallo stesso giocatore granata, “è il sogno di ogni giocatore. È stata un’esperienza importante per aggiungere un tassello alla mia carriera. Ora manca la Champions League”. Due anni fa la chiamata della Salernitana lo ha portato in Serie A, uno dei campionati più importanti al mondo. Riguardo la massima serie italiana, Coulibaly ha affermato: “Sapevo che era un campionato difficile. Fuori dai confini dell’Italia si parla molto del calcio italiano e l’ho notato subito in campo. Soprattutto i primi mesi sono stati complicati, una sfida importante. Grazie alla società poi tutto è andato nel verso giusto”.

Ad accoglierlo a Salerno, oltre al mare, al sole e al cibo, migliaia di tifosi granata che vivono con l’Ippocampo scolpito nel cuore. Sulla tifoseria salernitana, il centrocampista ha sottolineato: “Sono fantastici. Spero che continuino a supportarci, a sostenerci e a farci sentire tutto il loro amore”. La città campana, però, ha molto da regalare. Infatti, Coulibaly ha confermato di trovarsi “davvero molto bene. Quando vado in centro respiro una grande atmosfera. Mi sento come se fossi uno di famiglia. Il cibo è ottimo e il mio piatto preferito è la pasta con i frutti di mare. Mi piace molto la vita qui a Salerno”.

Durante il campionato appena concluso, il numero 18 granata è riuscito a siglare anche le sue prime marcature nel massimo campionato italiano. Ha commentato questo risultato ai microfoni del brand partner della Salernitana: “È stato fantastico. L’anno scorso ho combattuto tanto per fare un gol o un assist ma non ci sono riuscito e a fine campionato la tabella segnava zero in entrambe le voci. Perciò sono davvero orgoglioso di esserci riuscito in questa stagione”. Mister Paulo Sousa ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita di Coulibaly, come confermato da lui stesso: “È un grande allenatore e da quando è arrivato ha conferito maggiore fiducia a tutta la squadra. Ha detto che dovevamo iniziare a giocare a calcio e dimostrare a tutti le nostre capacità. Questo ci ha dato una grande spinta per migliorare”.

In Italia Coulibaly ha avuto l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei più importanti talenti del panorama calcistico internazionale. Ha sottolineato i tre che lo hanno impressionato di più: “Barella e Tonali, loro due sono veramente forti. Ma aggiungo anche Amrabat. Loro tre sono incredibili e spero di essere al loro livello”. Questo e molto altro nell’intervista di StarCasinò Sport a Lassana Coulibaly.

