La tecnologia IGT PlaySports potenzia le scommesse sportive al Palace Casino Resort nel Mississippi

International Game Technology PLC ha annunciato che la pluripremiata tecnologia IGT PlaySports™ sta ora alimentando le scommesse sportive al dettaglio presso il Palace Casino Resort di Biloxi, Miss. Gli ospiti del Palace Casino Resort ora hanno la possibilità di visitare il CONTACT Sports and Race Book per piazzare una serie di Scommesse pre-partita e in-play presso le quattro finestre di scommesse walk-up della sede o tramite i quattro chioschi di scommesse self-service del bookmaker IGT PlaySports. Palace Casino Resort sta inoltre sfruttando i servizi e l’esperienza del team di consulenza commerciale di IGT PlaySports.

“Elevare il CONTACT Sports and Race Book con la tecnologia e i servizi di IGT PlaySports ci posiziona per una crescita continua e sostiene la nostra missione di offrire esperienze di gioco di alta qualità ai nostri ospiti del Palace Casino Resort”, ha affermato Keith Crosby, Palace Casino Resort, General Manager. “Con la stagione calcistica a soli due mesi di distanza, non potremmo essere più entusiasti dell’offerta di scommesse sportive che abbiamo creato in collaborazione con IGT, e siamo fiduciosi che porterà visite incrementali ed entusiasmo al Palace Casino Resort”.

“IGT PlaySports ha un track record di successo nel potenziare le scommesse sportive in tutto il Mississippi e siamo entusiasti di estendere questo slancio con Palace Casino Resort prima del calendario sportivo autunnale”, ha dichiarato Joe Asher, Presidente IGT per le scommesse sportive. “Non vediamo l’ora di lavorare con Palace Casino Resort per massimizzare le opportunità di acquisizione e coinvolgimento dei giocatori e raccogliere i numerosi vantaggi di un bookmaker basato su IGT PlaySports”.

Palace Casino Resort prevede inoltre di sfruttare la tecnologia IGT PlaySports per potenziare le scommesse sportive mobili in sede una volta soddisfatte tutte le approvazioni normative.

