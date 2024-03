La slot Floating Dragon Megaways di Betway premia con una vincita da 220mila euro

Ancora una volta, un appassionato giocatore del casinò online ha ricevuto una grande gioia. È stato un fortunato italiano a vincere un incredibile premio di oltre 220.000€ grazie alla slot Floating Dragon Megaways.

Questo gioco è noto per essere uno dei più divertenti e appassionanti, in grado di regalare successi che fanno sobbalzare dalla sedia, proprio come è successo a un utente Betway il 15 di marzo.

Dopo aver ottenuto questa generosa vittoria, non possiamo fare altro che fare i nostri più sinceri complimenti e augurare buona fortuna al prossimo aspirante vincitore!

PressGiochi