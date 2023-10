La Romania approva nuove tariffe per la licenza di gioco d’azzardo e nuove regole sulla pubblicità

Il Parlamento rumeno ha approvato l’ordinanza d’urgenza sulla regolamentazione del gioco d’azzardo presentata dal Ministero delle Finanze. L’ordinanza prevede un forte aumento dei canoni per tutti i settori verticali oltre

Il Parlamento rumeno ha approvato l’ordinanza d’urgenza sulla regolamentazione del gioco d’azzardo presentata dal Ministero delle Finanze. L’ordinanza prevede un forte aumento dei canoni per tutti i settori verticali oltre a nuove regole sulla pubblicità.

I licenziatari dovranno ora avere un domicilio in Romania e dovranno presentare i contributi fiscali all’autorità nazionale di regolamentazione del gioco d’azzardo, l’ONJN, entro cinque giorni lavorativi del mese successivo alla riscossione.

Sarà vietato la pubblicità non richiesta di giochi d’azzardo online, la promozione di incentivi quali bonus e promozioni e la vendita di alcolici in luoghi di gioco d’azzardo fisici non casinò. Nel frattempo, un attore centrale consentirà all’ONJN di monitorare il gioco tra gli operatori autorizzati.

I canoni sono stati modificati rispetto alle proposte originali del ministero come segue:

Gioco d’azzardo online: 500.000 euro

Lotteria: 200.000 €

Scommesse pari-mutuel: 65.000€

Scommesse a quota fissa: 200.000€

Controscommessa: 150.000€

Casinò: 4.000€ a tavolo

Club di poker: 25.000 € per club

Slot machine: 150.000 euro

Bingo in luoghi fisici: € 5.000

Bingo televisivo: 500.000€

Slot machine: 100€ a macchina, in aumento a 300€ nel 2024 e 500€ nel 2025

All’autorità nazionale di regolamentazione del gioco d’azzardo, l’ONJN, è stato detto che da gennaio 2025 tutti i licenziatari dovranno accantonare almeno 1 milione di euro per questioni di licenza, indipendentemente dal loro reddito o settore. Circa il 70% dei contributi fiscali sul gioco d’azzardo andranno al bilancio statale, mentre il 30% finanzierà iniziative di gioco responsabile.

