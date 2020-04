La MGA e la FIAU consolidano la loro partnership con un protocollo d’intesa

La Malta Gaming Authority (MGA) e la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) hanno consolidato le loro relazioni di lunga data mediante un protocollo d’intesa (MoU), specificamente finalizzato a migliorare la condivisione di informazioni e la cooperazione tra le due entità, sulle aree di supervisione dell’antiriciclaggio (AML) e della lotta al finanziamento del terrorismo (CFT), previste dalla Prevention of Money Laundering Act (Cap. 373 delle leggi di Malta).

L’amministratore delegato dell’MGA, Heathcliff Farrugia, ha dichiarato di essere felice di firmare un protocollo d’intesa così importante con la FIAU, affermando: “Le nostre relazioni con la FIAU sono andate sempre più rafforzandosi, in particolare dall’introduzione della quarta direttiva antiriciclaggio dell’UE . A causa della natura dei nostri ruoli, siamo in contatto regolare, conducendo anche una supervisione congiunta su entità con licenza MGA. Questo protocollo d’intesa continuerà quindi a rafforzare questa collaborazione, sostenendo la nostra determinazione a garantire che il settore dei giochi di Malta sia libero dalla criminalità, evitando il riciclaggio di denaro e combattendo il finanziamento del terrorismo”.

Kenneth Farrugia, direttore della FIAU, ha spiegato: “L’MGA è un partner strategico della FIAU nel garantire che i massimi livelli di conformità AML / CFT siano applicati in tutto il settore dei giochi. Il MOU rafforzerà quindi ulteriormente l’eccellente relazione di lunga data e il livello di collaborazione tra le due autorità e dimostra il nostro impegno e determinazione nel migliorare l’efficacia di Malta nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo”. Le disposizioni del protocollo d’intesa consentono inoltre ad entrambe le parti di discutere le vie per un’ulteriore cooperazione nell’area dell’AML / CFT, anche in relazione alla formazione dei rispettivi dipendenti, alla formazione delle persone e delle entità autorizzate dall’MGA e alla valutazione della competenza in materia di AML / CFT di soggetti che ricoprono posizioni chiave con soggetti con licenza, in particolare quelli nominati come Responsabile del riciclaggio di denaro (MLRO) Il MOU è stato firmato da Heathcliff Farrugia, Amministratore delegato della MGA e Jesmond Gatt, Presidente della FIAU.

PressGiochi