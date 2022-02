La Gambling Commission UK blocca le lotterie illegali su Facebook

Lavorando con i partner delle forze dell’ordine del Regno Unito attraverso la Government Agency Intelligence Network (GAIN) e gli specialisti della piattaforma di social networking, l’indagine della Commissione del gioco inglese si è concentrata sul funzionamento di lotterie illegali e senza licenza offerte su Facebook, dati i rischi che rappresentano per i consumatori e le persone vulnerabili.

Le lotterie illegali, che offrivano una varietà di premi in denaro, giocattoli e vestiti per bambini, hanno visto due individui identificati per aver promosso attività illegali su Facebook.

Helen Venn, direttore esecutivo della Gambling Commission ha dichiarato: “C’erano centinaia di persone che partecipavano a queste lotterie, ma era importante identificare coloro che le organizzavano e le moderavano illegalmente. Lavorando insieme ai nostri colleghi di Facebook e alla polizia, siamo lieti che siano state identificate persone chiave e che questo tipo di attività, che aumenta solo il rischio di danni legati al gioco, sia stato interrotto. Le lotterie illegali, comprese quelle che si svolgono attraverso i canali dei social media, continueranno a essere al centro del nostro lavoro di contrasto quest’anno poiché ci colleghiamo strettamente a piattaforme come Facebook per individuare non solo l’attività, ma anche chi ci sta dietro e chi sta violando regole del gioco d’azzardo e standard dei social media”.

David Gill, coordinatore GAIN presso la South West Regional Organized Crime Unit, ha dichiarato: “Sappiamo che i veri vincitori delle lotterie illegali, che spesso promettono premi di alto valore ed estrazioni in denaro, sono troppo spesso le persone che le gestiscono – e sono persistenti nei loro tentativi per continuare ad operare. Continueremo a sostenere la Gambling Commission nel prendere di mira e interrompere le persone che traggono profitto da tali schemi illegali. Un lavoro come questo mostra il valore e l’assoluta necessità della collaborazione delle forze dell’ordine che lavorano insieme come parte della rete GAIN”.

Kevin Benson, coordinatore GAIN con sede presso l’Unità per le operazioni speciali regionali nord-orientali, ha dichiarato: “È importante riconoscere i danni che il gioco illegale può causare, soprattutto quando le lotterie non regolamentate come queste traggono vantaggio dal prendere di mira alcune delle persone più vulnerabili nelle nostre comunità, in particolare quelle catturate in un ciclo di dipendenza. Continueremo a lavorare al fianco dei nostri partner e ad aiutare nell’interruzione delle lotterie illegali e di altre piattaforme di gioco. La sig.ra Venn, che guida i team della Commissione per le licenze, la conformità e l’applicazione, ha aggiunto che molte di queste lotterie non stanziano fondi per buone cause e che i consumatori che partecipano non beneficiano di protezione legale”.

PressGiochi