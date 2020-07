La Formula 1 resta in Austria con il secondo GP di Stiria. Riscatto di Hamilton a 1.90. Secondo podio di Leclerc a 3.50 su Sisal Matchpoint.

La Formula 1 resta in Austria e scende nuovamente in pista al Red Bull Ring con il Gran Premio di Stiria, per la seconda gara del 2020. Il Mondiale di Lewis Hamilton non è iniziato nel modo migliore, il pilota Mercedes infatti ha dovuto cedere al compagno di scuderia Bottas la vittoria nel primo Gran Premio d’Austria della settimana scorsa, e ora vuole il riscatto in una pista dove ha vinto una sola volta. Gli esperti di Sisal Matchpoint gli danno fiducia, il pilota britannico è il favorito a 1.90, davanti a Bottas, il cui bis è dato a 3.25, e Verstappen a 4.50.

Nonostante l’ottima prova di Leclerc nella prima uscita di questa stagione, dove il monegasco è stato protagonista di una straordinaria rimonta che lo ha portato al secondo posto, la Ferrari parte molto indietro nel pronostico. La vittoria di Leclerc sembra difficile ed è a quota 33.00, alla pari con Alexander Albon alla guida della Red Bull. Tra gli outsider, occhio a Lando Norris, autore domenica scorsa del primo podio in F1, la sua vittoria è proposta a 50.00, come quella di Vettel.

A proposito di podio, tra le scommesse con cui divertirsi c’è anche la possibilità di puntare proprio su chi salirà sul podio: il bis di Leclerc dopo il secondo posto della scorsa settimana, si gioca a 3.50 mentre un altro podio di Norris vale 7.50. Per il Giro più veloce invece, è un testa a testa tra Hamilton e Verstappen, entrambi a 3.50. Nonostante un esordio opaco, Hamilton rimane il favorito per la vittoria del Mondiale, anche se in lieve salita, a 1.60. Il suo principale antagonista sembra essere Bottas, la cui quota dopo la vittoria in Austria scende da 5.00 a 3.50. Stabile a 7.50 la vittoria del Mondiale della Ferrari di Leclerc.

PressGiochi