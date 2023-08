La Finlandia impara dalla Svezia e si avvia alla fine del monopolio

Uno degli ultimi due regimi monopolistici ancora esistenti in Europa (l’altro è in Norvegia) si sta avviando finalmente alla conclusione. In giugno, il nuovo governo finlandese ha fissato al 1°

Uno degli ultimi due regimi monopolistici ancora esistenti in Europa (l’altro è in Norvegia) si sta avviando finalmente alla conclusione.

In giugno, il nuovo governo finlandese ha fissato al 1° gennaio 2026 la data ultima, e improrogabile, per la fine del monopolio di Veikkaus Oy e il passaggio a un regime di ‘licenze parziali’.

Una svolta ritenuta necessaria da tutti, persino dalla Veikkaus stessa, ma che ha trovato per lungo tempo una diga nella ritrosia della politica. Finalmente, ad inizio gennaio, a rompere gli indugi ci ha pensato Tytti Tuppurainen, ministro per l’Europa e la gestione della proprietà del paese e membro del Partito socialdemocratico (SDP) al governo, affermando che il governo sostiene la transizione.

Facendo un pò di storia, ricordiamo che nel 2017 la Finlandia unì i suoi tre operatori di monopolio di stato esistenti – Veikkaus Oy (giochi di lotterie), l’Associazione finlandese di slot machine RAY (giochi di casinò e slot) e Fintoto (scommesse ippiche) – in un soggetto unico in un monopolio di proprietà statale denominato, per l’appunto, Veikkaus Oy.

Secondo la sezione 14b del Lotteries Act, Veikkaus avrebbe dovuto promuovere le attività di gioco d’azzardo in modo responsabile: il marketing non deve rivolgersi ai minori e non può trasmettere un’immagine in cui il gaming è visto come un qualcosa di positivo. L’organismo di controllo è il National Police Board.

I giochi sono classificati come ‘verdi’, meno dannosi, e ‘rossi’, più dannosi, in base alla loro rapidità di svolgimento e alle somme in gioco. Le lotterie e i gratta&vinci appartengono alla prima area, mentre i giochi da casinò, le scommesse e la maggior parte dei giochi di slot sono classificati come rossi. Veikkaus può promuovere i giochi rossi solo in determinate sale da gioco, casinò e piste da trotto in connessione con il punto vendita, e i clienti devono essere informati che questi giochi possono essere nocivi per la salute. Tuttavia, l’operatore è autorizzato a fornire informazioni sugli eventi di scommessa, le probabilità di vincita, i termini e le commissioni al di fuori dei luoghi di vendita descritti.

Il sistema di monopolio Veikkaus riguarda la Finlandia continentale, ma le isole Åland, autonome, hanno il proprio monopolio su piccola scala gestito da Ålands Penningautomatförening (Paf). Paf detiene anche il monopolio della fornitura di giochi sulle navi da crociera (immatricolate nelle Åland) nel Mar Baltico, fornisce prodotti online e detiene licenze in altri paesi, ad esempio in Svezia.

I ricavi di Veikkaus e Paf sono convogliati a organizzazioni del terzo settore. Circa il 60% del sostegno al settore culturale e l’80% del sostegno alle attività sportive nella Finlandia continentale proviene dai ricavi generati dal gaming.

Questo sistema è stato però pesantemente criticato da politici, giocatori e stakeholders, partendo dal confronto con quanto accaduto in Svezia dopo il 2019, quando la legge di settore è stata riformata abbattendo il sistema del monopolio di stato per dare spazio a un regime di licenze, al fine di frenare gli operatori offshore non autorizzati sul mercato online e rafforzare la protezione dei giocatori. Entro gennaio 2021, ben 111 licenze erano state distribuite all’interno del nuovo sistema, aumentando notevolmente gli introiti per lo Stato e creando un mercato florido, in cui sono entrati operatori importanti come Bet365, LeoVegas, Mr Green e Unibet.

Il fatto che la Finlandia abbia seguito la strada opposta, ovvero, come detto in precedenza, accentrare i tre monopoli, è stato deleterio sotto tutti i punti di vista. In base a un rapporto pubblicato nell’aprile scorso, il numero di giocatori che scommettono su siti senza licenza è rimasto stabile negli ultimi anni e si attesta sul 5-6% della popolazione totale. Nonostante le dimensioni relativamente ridotte del segmento, esso è ampio in termini finanziari: circa €500-550 mln all’anno, pari a quasi il 50% degli introiti del mercato legale. Nell’anno finanziario 2022 le entrate lorde di gioco della società madre Veikkaus Oy sono state di €1.070,6 mln (diminuzione del 2,7% rispetto al 2021); l’utile operativo di Veikkaus Oy, di €680,3 mln, è rimasto allo stesso livello dell’anno precedente.

Nel frattempo, l’azienda ha registrato un tasso di canalizzazione complessivo (quota di mercato) del 66%; sul segmento online è stata del 50%, mentre per le scommesse sportive online a quota fissa si è attestato sul 20% e per i giochi da casino online sul 40%.

Confrontando queste cifre con i risultati del 2017, quando è stato lanciato ‘’il nuovo Veikkaus’, il GGR era di €1,8 mld, la perdita offshore di 200 mln e la canalizzazione complessiva e online dell’88% e del 70%.

Quindi, le misure restrittive intese a rafforzare il funzionamento del sistema di monopolio non hanno funzionato. Anzi, il rapporto sostiene che tali misure sono relativamente facili da aggirare tecnicamente.

Ora, la nuova maggioranza di centrodestra, insediatasi il 21 giugno, avrà tutta l’intenzione di rispettare l’impegno triennale, avendo spinto sulla riforma quando era all’opposizione, senza che questo passi come un implicito avallo della strada aperta dai ‘nemici’ socialdemocratici che, anzi, prima del tardivo ‘ravvedimento’ della Tuppurainen, avevano a lungo difeso il monopolio statale.

Nel suo programma, il governo Orpo (conservatore, già ministro delle finanze) c’è al primo posto la lotta al debito pubblico, che ammonta al 73% (il peggiore in area UE); pertanto, fare leva su un settore dei giochi parzialmente affidato alla gestione privata – le licenze commerciali dovrebbero includere scommesse online e prodotti di casino online, mentre resterebbero in regime di monopolio le lotterie e le macchine da gioco – che ha certamente dinamiche produttive e commerciali più confacenti, sarebbe assolutamente auspicabile.

