La corsa del Milan verso lo scudetto riparte con la Fiorentina

A 4 giornate dalla fine del campionato, si infiamma la lotta scudetto. Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bologna, il Milan si è preso la testa della classifica e ora ha il destino nelle proprie mani. I rossoneri sono attesi praticamente da 4 finali e il primo ostacolo sulla strada verso il tricolore è la Fiorentina, che arriva a San Siro reduce da 2 sconfitte consecutive contro Salernitana e Udinese ma ancora in piena corsa per un posto in Europa. La sfida mette in palio punti pesanti dunque, ma le motivazioni dei rossoneri fanno pendere la bilancia verso la vittoria degli uomini di Pioli: per gli esperti di Sisal sono ampiamente favoriti a 1,62, si gioca a 5,50 il blitz della viola a San Siro, il pareggio è a 3,90. All’andata la gara terminò con un roboante 4-3 per i toscani, anche stavolta si preannuncia spettacolo con l’Over 3,50 a 3,00. Ibrahimovic ha nella Fiorentina la sua vittima preferita in Serie A, ha segnato infatti alla viola 11 reti, in più l’unica doppietta della stagione dello svedese è arrivata nel match di andata. Ibra dovrebbe partire dalla panchina ma potrebbe essere decisivo come ultimo marcatore, a 5,25. Nella viola occhio all’ex Saponara, che ha segnato già 4 reti al Milan, tra cui una nel match d’andata al Franchi: un altro gol ai rossoneri è a 6,00.

L’Inter è chiamata alla reazione immediata contro l’Udinese per continuare a lottare per lo scudetto. I nerazzurri trovano i friulani in ottima forma, con 3 vittorie e un pareggio nelle 4 quattro, ma sono avanti a 1,57, il successo dei padroni di casa è a 5,50, il pareggio a 4,25. Tra gli uomini più in forma dell’Inter, c’è Perisic: sei gol e sei assist in stagione, è tra i principali indiziati alla marcatura, a 3,75, mentre un suo assist è a 4,00. In tre delle ultime sei partite giocate, l’Udinese ha segnato almeno 4 gol: una rete dei friulani all’Inter è probabile, a 1,50, e il primo indiziato tra i bianconeri è Deulofeu, a 4,50. Ormai fuori dalla corsa scudetto, il Napoli deve stare attento a non farsi raggiungere dalla Juventus, che incombe a -1. Gli azzurri ospitano il Sassuolo e sono favoriti, a 1,48, per la vittoria dei neroverdi si sale a 6,00. Anche la Juventus ha la strada in discesa in casa con il Venezia, il successo bianconero è a un rasoterra 1,18 mentre il successo veneto sarebbe un’impresa da 15 volte la posta. Sfida a distanza tra le romane per l’Europa League: la Roma è avanti a 1,47 nel match interno con il Bologna, a 6,50. La Lazio risponde con la vittoria in trasferta con lo Spezia: biancocelesti a 1,67, padroni di casa a 5,00, pareggio a 3,90.

PressGiochi