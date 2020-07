L’Italia è il Paese degli Esports? Il webinar dell’Osservatorio Italiano per approfondire le potenzialità del movimento

Dopo le ultime vittorie della eNazionale TIMVISION di PES all’eEuro20 e dell’Etalbasket nel Mondiale FIBA eSport Open 2020, e la recente affermazione di un italiano nel ranking mondiale di FIFA20, la domanda sorge spontanea: l’Italia è il Paese degli Esports?

Questi successi azzurri hanno portato tutto il movimento nostrano alla ribalta internazionale, ponendo l’Italia come un Paese autorevole negli Esports e fucina di grandi talenti. Saranno proprio questi risultati a fare da trampolino di lancio per un riconoscimento ufficiale degli Esports in Italia e maggiori investimenti?

Questi spunti di riflessione saranno al centro del webinar organizzato dall’Osservatorio Italiano Esports il 29 luglio alle 18,30 via Zoom, e che vedrà tra i protagonisti un panel di relatori di assoluto prestigio.

Interverranno:

Giovanni Sacripante, Responsabile marketing e contenuti digitali FIGC

Graziano Martinelli, vicesegretario FIP e resp. Etalbasket

Mimmo Cacciuni, team manager Etalbasket

Fabio Tortosa, Consigliere FIDAF

Manfredi Leone, Consiglieri FIDAF

Daniele Abbate, Sales Manager di YouGov

Avv. Domenico Filosa, Coordinatore Commissione di lavoro sugli eSports AIAS

Nicola “Nicaldan” Lillo, proplayer e capitano TIMVISION eNazionale di PES

– Modera Paolo Carito, Direttore sviluppo strategico, commerciale e marketing Lega Pro

Durante li webinar, a cui chiunque potrà partecipare online previa iscrizione, sarà presentata una ricerca esclusiva realizzata da Yougov sui trend e i numeri generati del movimento Esports in Italia dopo il lock-down. Questo prezioso lavoro sarà presentato in anteprima ai partecipanti al webinar e fornirà tutte le statistiche più aggiornate sulla scena esportiva italiana.

“Questo webinar si inserisce nelle attività di diffusione della conoscenza sugli Esports in Italia, che è una delle nostre missioni principali – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’Osservatorio – Gli investimenti delle aziende potranno concretizzarsi solo con una maggiore cultura su questo fenomeno e occasioni di confronto. Solo in questo modo gli investitori potranno cogliere le opportunità di business che sono insite in questo mercato, che in Italia ha grandissime potenzialità come dimostrano i successi dei nostri player”.

Per partecipare al webinar ci si può iscrivere inviando una mail a oiesports@sportdigitalhouse.it, per ricevere il link zoom al quale collegarsi il 29 luglio alle 18,30.

L’Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.

PressGiochi