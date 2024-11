KSA: tre nuovi casi di violazione delle norme di sponsorizzazione sportiva

La Kansspelautoriteit (KSA), l’autorità olandese di regolamentazione del gioco d’azzardo, ha rivelato tre recenti casi di violazioni delle norme sulla sponsorizzazione sportiva da parte degli operatori del gioco d’azzardo. KSA non ha rivelato l’identità degli operatori coinvolti nelle violazioni. Tuttavia, l’autorità di regolamentazione olandese ha affermato che ogni fornitore è stato rimproverato per aver violato le regole di sponsorizzazione nel paese. Ciò rientra nel divieto olandese di pubblicità di gioco d’azzardo “non mirate” dell’anno scorso, in vigore dal 1° luglio. Sebbene non si tratti di un divieto assoluto di pubblicità di gioco d’azzardo, vieta le pubblicità in televisione, alla radio e sulla carta stampata, nonché la pubblicità in luoghi pubblici.

Nel primo caso, l’operatore aveva precedentemente un contratto di sponsorizzazione con un organizzatore di un evento nazionale. Sebbene questo fosse scaduto prima di luglio di quest’anno, quando sono entrate in vigore le nuove regole, l’organizzazione ha continuato a utilizzare materiali promozionali con il nome dell’operatore. KSA ha affermato che l’operatore ha immediatamente rimosso il suo logo dai materiali promozionali dopo che l’autorità di regolamentazione ha emesso il suo avviso. Il secondo caso riguardava la sponsorizzazione di un “importante evento sportivo”, ha affermato la KSA, in cui bambini e giovani adulti praticavano sport. Ciò significava che il marchio dell’operatore era visibile all’esterno delle partite, a un gruppo target vulnerabile. Il terzo caso ha visto magliette di un “atleta famoso”, che mostravano il logo di un operatore come sponsor, vendute in taglie per bambini.

KSA ha colto l’occasione per emettere un promemoria al mercato più ampio sulle nuove regole per la sponsorizzazione nello sport. Ciò è particolarmente importante dato l’imminente divieto assoluto di accordi all’interno del settore a partire dal prossimo luglio.“Nella sponsorizzazione sportiva, i fornitori non possono rivolgersi a gruppi vulnerabili, inclusi minorenni e giovani adulti. È responsabilità del fornitore di giochi rispettare queste regole in ogni momento, anche se terze parti sono coinvolte nella sponsorizzazione”, ha affermato KSA.

Gli operatori, le organizzazioni e le terze parti in ogni caso hanno collaborato con l’avvertimento della KSA. “In questi tre casi, la KSA ha nuovamente spiegato le regole relative alla sponsorizzazione ai fornitori”, ha affermato. “In caso di successiva violazione, la KSA può adottare misure coercitive. “Spetta al provider stipulare accordi chiari con le parti esterne. Ciò include l’uso di materiali degli sponsor, l’orario in cui vengono mostrati i messaggi degli sponsor e il modo in cui vengono distribuiti. “Inoltre, spetta anche al provider garantire che le parti esterne aderiscano a questi accordi.”

PressGiochi