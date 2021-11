KSA monitorerà 25 siti per garantire che i clienti olandesi siano bloccati

Il regolatore olandese Kansspelautoriteit (KSA) ha selezionato 25 siti web di gioco d’azzardo da monitorare, come parte del suo nuovo approccio di applicazione che richiede a tutti gli operatori senza licenza di bloccare i clienti olandesi.

I giocatori olandesi non regolari che accederanno a uno dei 25 siti, verranno sanzionati.

Tali sanzioni possono essere applicate non solo agli operatori dei siti web, ma anche a terzi quali fornitori di servizi di pagamento e inserzionisti che promuovono i siti. Il monitoraggio arriva dopo che la KSA ha cambiato il suo approccio al gioco d’azzardo senza licenza con il lancio del mercato online regolamentato olandese del 1 ottobre. In precedenza, gli operatori dovevano solo evitare di prendere di mira specificamente i Paesi Bassi, ora devono bloccare tutti i clienti dal paese.

All’apertura del mercato, alcuni importanti operatori hanno annunciato che avrebbero bloccato i clienti olandesi. Entain ha affermato che la mossa gli costerebbe 5 milioni di sterline al mese, mentre Kindred ha affermato che il suo aumento dell’EBITDA sarebbe di 12 milioni di sterline. Altri operatori coinvolti erano LeoVegas, Betsson, Casumo e 888. Tuttavia, la KSA ha notato che molti altri operatori accettano ancora clienti olandesi.

“Il motivo della nuova politica è che il Gambling Act modificato ha reso possibile offrire legalmente giochi d’azzardo via Internet dal 1 ° ottobre”, ha affermato la KSA. “Presso i fornitori legali, i partecipanti ai giochi d’azzardo possono giocare in un ambiente sicuro, in cui vi è un gioco affidabile e un’attenzione sufficiente per la dipendenza dal gioco.

“Un obiettivo della legge è “incanalare” i giocatori verso gli operatori legali”.

Attualmente, solo 10 operatori sono autorizzati a offrire giochi d’azzardo online nei Paesi Bassi.

Bet365, l’operatore di bingo con sede nel Regno Unito, Tombola e Play North Ltd con licenza a Malta ed Estonia sono tra i licenziatari, insieme all’operatore terrestre olandese Holland Casino NV e alla lotteria statale Nederlandse Loterij con il suo marchio di scommesse TOTO Online.

Il gruppo Janshen Hahnraths con FPO Nederland, Betent con sede in Italia, il marchio belga Bingoal, NSUS Malta, che gestisce il marchio GGPoker.eu e i media sportivi e il business delle scommesse LiveScore Malta si sono assicurati le licenze.

La KSA si aspettava di ricevere fino a 40 domande di licenza e prevedeva la concessione di 35. Tuttavia, il regolatore ha annunciato ad aprile di averne ricevute 28.

Molti marchi online non sono stati in grado di ricevere licenze a causa del periodo di riflessione, il che significava che i potenziali licenziatari dovevano astenersi dall’offrire giochi d’azzardo online ai consumatori olandesi per almeno due anni.

PressGiochi