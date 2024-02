Kindred: utile netto in calo nonostante la crescita dei ricavi

Sulla scia dell’offerta di Française des Jeux, Kindred ha pubblicato i risultati preliminari per i 12 mesi fino al 31 dicembre 2023. I ricavi, come previsto, sono di 1,21 miliardi

Sulla scia dell’offerta di Française des Jeux, Kindred ha pubblicato i risultati preliminari per i 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.

I ricavi, come previsto, sono di 1,21 miliardi di sterline, quasi del tutto provenienti dalle attività B2B (1,17 miliardi); quel poco che resta proviene dal business Relax Gaming, che sono aumentati del 49,6% a £38,6 milioni. Buona parte del merito va alla crescita sul mercato olandese, dopo il rientro nel luglio 2022. Tuttavia, l’impatto delle misure normative in Belgio e Norvegia ha continuato a incidere sulla crescita complessiva.

Il costo del venduto, che è la sua principale voce di uscita, è aumentato del 9,5% a £530,7 milioni e le spese amministrative del 12,2% a £318,2 milioni. Nonostante l’aumento ciò, l’utile sottostante al lordo delle voci che influiscono sulla comparabilità è aumentato del 93% a 1.409 milioni di sterline. Tenendo conto degli altri costi,si ottiene un utile ante imposte di £59,5 milioni, in calo del 53,1%.

Aggiungendo i 12,3 milioni di sterline pagati di tasse, l’ utile netto è di £47,2 milioni, che è inferiore di oltre il 60% rspetto al 2022. Inoltre, l’EBITDA per il 2023 è stato inferiore del 18,6% a £152,6 milioni di sterline, ma l’EBITDA sottostante è salito del 58,3% a £204,5.

L’AD Andén ha ribadito il suo ottimismo per il futuro di Kindred, affermando che le iniziative di risparmio sui costi che hanno avuto impatto sul sosterranno l’azienda nel lungo periodo. “Le iniziative operative annunciate nel novembre 2023 – ha affermato a margine della presentazione del bilancio – continuano a ritmo sostenuto, con un’uscita controllata dal Nord America e una riduzione dell’organico come azioni intraprese per migliorare la redditività. Rimango fiducioso che Kindred possa garantire una crescita superiore nel corso del 2024, grazie alle solide prestazioni sui mercati chiave che abbiamo selezionato”.

