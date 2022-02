Kambi, nel quarto trimestre 2021 ricavi per 39,8 mln di $

Kambi Group Plc ha presentato il bilancio del quarto trimestre 2021, registrando ricavi aziendali per $ 39,8 milioni, una diminuzione del 26% su base annua rispetto ai risultati del 2020 di $ 53,5 milioni.

Il trading del quarto trimestre è stato confrontato con i comparativi da record del 2020 per i clienti di scommesse sportive. La performance è stata ulteriormente influenzata da un ottobre sfavorevole. Inoltre, Kambi non è stata in grado di sfuggire ai venti contrari del mercato olandese, poiché i principali clienti sono stati costretti a cessare le attività in attesa dell’approvazione delle licenze per partecipare al regime KOA appena lanciato.

Tuttavia, le sfide europee significative sono state mitigate da un “pieno slancio” delle scommesse sulla NFL statunitense e sul football universitario che hanno visto i clienti sfruttare appieno il prodotto Bet Builder di Kambi per coinvolgere i clienti.

Il CEO Kristian Nylén ha notato che la crescita che il gruppo ha realizzato nelle Americhe durante il quarto trimestre è stata un “motore chiave” nella sua forte performance alla fine dell’anno.

