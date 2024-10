Israele-Francia, Deschamps punta alla vittoria senza Mbappé. I pronostici di Netwin

L’attaccante ha chiesto di non essere convocato per risolvere i suoi problemi fisici, per poi giocare titolare col Real Madrid. Una scelta che non ha soddisfatto il ct, che si affiderà a Thuram

La Francia ha perso contro l’Italia e ha subito reagito contro il Belgio, raddrizzando in parte la sua Nations League. Ora i Bleus inseguono il bis contro Israele, nella sfida che sarà giocata a Budapest e alla Bozsik Arena. Deschamps non avrà Mbappé ed è pronto ad affidarsi al suo nucleo “italiano”: Maignan in porta, Theo Hernandez sulla sinistra e Thuram centravanti. Gli ex campioni del mondo sono ampiamente favoriti in un match, apparentemente, senza storia.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Due su due per Israele, e non si parla di vittorie. La cenerentola del girone, costretta a giocare in campo neutro per la guerra in Medio Oriente, ha perso sia contro il Belgio che contro l’Italia. Gloukh e compagni rischiano un intero girone senza punti, vista la disparità dei valori.

Di fronte ci sarà infatti una Francia che, pur senza Mbappé, ha un organico nettamente superiore rispetto ai rivali. I Bleus hanno perso a sorpresa contro l’Italia, ma hanno saputo subito rifarsi nel 2-0 contro il Belgio. Ora si cerca il successo, per arrivare a 6 punti prima del bis contro i Diavoli Rossi.

IL PUNTO SU ISRAELE

La situazione geopolitica di Israele è nota a tutti. Dalla lunghissima guerra contro la Palestina, tra attacchi e ritorsioni, al rischio di estendere il conflitto all’intero Medio Oriente per gli attacchi contro Iran e Libano. Ne va da sè che Gloukh e compagni non possano giocare nel proprio paese, da qui la decisione di consentire loro di disputare l’intera Nations League in campo neutro e in Ungheria. Israele giocherà a Budapest e alla Bozsik Arena, ma sin qui ha faticato sia contro il Belgio che contro l’Italia. Ben Shimon e i suoi hanno giocato con coraggio, subendo due ko: 3-1 contro gli azzurri e 2-1 contro i Diavoli Rossi.

IL PUNTO SULLA FRANCIA

La Francia sta cercando di superare la delusione degli Europei e quella inaugurale in Nations League, visto che i Bleus hanno perso al Parco dei Principi contro l’Italia, venendo annichiliti nel gioco e nella personalità. Il pronto riscatto contro il Belgio ha raddrizzato le cose e il girone, ma ora arrivano due sfide importantissime. Contro Israele servono i tre punti, per poi confermare la propria supremazia su un Belgio privo di Lukaku e De Bruyne. Solo così la Francia potrà, verosimilmente, giocarsi il primo posto nello scontro diretto contro l’Italia. Mancherà Mbappé, fiducia in Thuram che vive un grande momento nell’Inter: 7 gol in 7 giornate.

PROBABILI FORMAZIONI

Confermato il 4-3-3 per Deschamps che, senza Mbappé, si affiderà a Thuram punta centrale. Ai suoi lati potrebbero giocare Olise e Barcola, con Dembelé risparmiato per il Belgio. Ragionamenti simili in mezzo: si candidano a una maglia Zaire-Emery e Manu Koné. Giocheranno Theo e Koundé, intoccabile Maignan.

Di fronte ci sarà un’Israele che gioca col 4-2-3-1 e potrebbe rilanciare Oscar Gloukh. Il fantasista è in un ottimo momento e verrebbe affiancato sulla trequarti da Abada e Khalaili, con Baribo punta centrale. In mezzo Peretz e Abu Fani, ottimo contro l’Italia.

ISRAELE (4-2-3-1) – Gerafi; Dasa, Nachmias, Shlomo, Revivo; Peretz, Abu Fani; Abada, Gloukh, Khalaili; Baribo.

FRANCIA (4-3-3) – Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Manu Koné; Olise, Thuram, Barcola.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

La Francia ha perso solo una volta contro Israele, nel 1993 e nelle qualificazioni ai Mondiali statunitensi. Sono quattro le vittorie in nove confronti, l’ultima delle quali risale al 2003 per i Bleus. Gara apparentemente senza storia: il 2 appare scontato e allora, i tipster di Netwin consigliano di scommettere sull’Over 3.5 quotato 2.20. Israele ha dimostrato di saper segnare sia all’Italia che al Belgio (con altrettanti ko), non è impensabile un tris.

PressGiochi