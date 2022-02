Ippica: Colosseuss sfida Chuky Roc nel Gran Premio di Firenze, Caronte Trebì e Corazon Bar provano a sorprendere

Il Gran Premio di Firenze di trotto, giunto alla sua edizione numero 81, illumina domenica mattina l’Ippodromo del Visarno. La corsa di Gruppo II, che vede in gare 12 cavalli, si preannuncia molto incerta ma vede Chuky Roc davanti a tutti nonostante il quattro anni francese sia a secco di vittorie dallo scorso luglio. Gli esperti Sisal, infatti, vedono il filgio di Nad Al Sheba e Shimpony Roc come favorito, in quota antepost, a 2,80. Il primo antagonista di Chuky Roc appare Colosseuss finora perfetto nelle due uscite del 2022. L’allievo di Alessandro Gocciadoro, che sarà in sulky domenica mattina, punta alla tripletta e il suo trionfo si gioca a 3,70.

Merita molta attenzione Caronte Trebì, il baio italiano che chiude il podio dei favoriti. I numeri parlano in suo favore: 4 trionfi e un secondo posto nelle ultime cinque uscite. In coppia con Andrea Buzzitta, Caronte Trebì prova a sorprendere i due favoriti e a mantenere l’imbattibilità nel nuovo anno: la sua vittoria pagherebbe 7 volte la posta.

Parte a caccia di riscatto Corazon Bar reduce da due squalifiche nelle tre corse più recenti alle quali ha preso parte. L’erede di Oropuro Bar e Filanda può contare, in sulky, su un fuoriclasse come Pietro Gubellini che cerca di porre fine al digiuno di vittorie del sauro italiano che dura dallo scorso agosto. Il successo di Corazon Bar nel Gran Premio di Firenze si gioca a 7,50.

PressGiochi