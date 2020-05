INTRALOT si congratula con Montana Lottery per il lancio di “Sports Bet Montana”

INTRALOT e la sua associata americana INTRALOT Inc., sono lieti di congratularsi con Montana Lottery per il lancio di “Sports Bet Montana”. Dopo l’approvazione della legge sulle scommesse sportive, la Lotteria ha potuto inserire quest’ultime nel suo programma. La Lotteria ha iniziato ad accettare richieste per ottenere licenze di scommesse sportive alla fine del 2019 mentre stava lavorando per posizionare il quadro normativo e le regole dei giochi che assicurano un gioco responsabile insieme ad un contenuto competitivo. INTRALOT ha implementato nel Montana la sua nuova piattaforma di scommesse sportive INTRALOT Orion per abilitare i terminali self-service di scommesse sportive di Montana Lottery e l’offerta di scommesse sportive mobili. Inoltre, INTRALOT fornisce a Montana Lottery una suite completa di servizi, come Managed Trading and Marketing Services (MTMS) e Customer Support (CS).

Chris Dimitriadis, CEO del gruppo INTRALOT, ha dichiarato: “INTRALOT ha portato l’innovazione tecnologica al centro della sua strategia ed è alimentata da un portafoglio di soluzioni di prossima generazione progettate per offrire esperienze ai giocatori di un altro livello, guidando al contempo l’efficienza operativa per i nostri clienti della lotteria e dei giochi. Non vedo l’ora di iniziare la nuova soluzione di scommesse sportive nel Montana, che aiuterà la Lotteria ad attrarre nuovi gruppi di giocatori e a massimizzare la crescita delle vendite”.

“Montana Lottery, insieme al partner INTRALOT, ha lavorato duramente per costruire un prodotto di scommesse sportive supportato da Montanans. La nostra lotteria supporta lo stato e aiuta i nostri rivenditori a costruire attività di successo” afferma Angela Wong, Direttore della lotteria Montana.

Byron Boothe, CEO ad interim degli Stati Uniti di INTRALOT, ha spiegato: “È un momento emozionante per la lotteria del Montana. Con l’introduzione delle scommesse sportive legalizzate nell’ambito della lotteria, INTRALOT sfrutterà le sue risorse e la sua tecnologia di livello mondiale per offrire la migliore esperienza. Siamo entusiasti di fornire a Montana Lottery una soluzione completa per massimizzare le entrate delle scommesse sportive e il ritorno al fondo generale dello stato e al fondo delle borse di studio scolastiche per l’apprendimento delle scienze e della tecnologia”.

