Intralot, il CEO Dimitriadis parla dei risultati finanziari del 2019 e dei nuovi investimenti

INTRALOT SA, leader internazionale di soluzioni e operazioni di gioco, ha pubblicato i risultati finanziari relativi al 2019. I ricavi del gruppo sono scesi a 720,6 milioni di euro (-8,1%), mentre l’ EBITDA è sceso fino a 87,8 milioni di euro (-25,4%). Il flusso di cassa operativo è calato di 27,3 milioni di euro fino a 61,3 milioni di euro. Group Cash alla fine dell’esercizio invece è aumentato fino a 171,1 milioni di euro, mentre il debito netto è calato di 21,2 milioni di euro, raggiungendo 594,1 milioni di euro. All’inizio di febbraio, il nuovo terminale Photon X di INTRALOT ha vinto il premio di “Prodotto della lotteria dell’anno” agli International Gaming Awards 2020. Il 9 marzo 2020, la società ha annunciato la decisione del CdA che Sokratis Kokkalis, che è comunque rimasto Presidente Esecutivo del consiglio di amministrazione, si è dimesso da CEO del Gruppo ed è stato sostituito da Christos Dimitriadis. INTRALOT ha consegnato con successo la sua soluzione di scommesse sportive alla DC Lottery alla fine di marzo, con Go-Live rimandato fino a quando le leghe e gli eventi statunitensi riprenderanno dopo questa pandemia. Valutando tutti i dati disponibili a metà aprile 2020, la migliore stima della società sull’impatto della crisi del COVID-19 per il 2020 è compresa tra 25 e 30 milioni di euro. Il 23 aprile 2020 INTRALOT ha annunciato di aver mantenuto Evercore Partners e Allen & Overy, rispettivamente come consulenti finanziari e legali, per rivedere e implementare alternative strategiche per l’azienda.

Sokratis P. Kokkalis ha dichiarato: “Il 2019 è stato un anno di transizione per INTRALOT. Ho fissato i cardini della trasformazione del Gruppo implementando una ristrutturazione del nostro portafoglio di progetti attraverso cessioni di attività non core, rinnovando i contratti esistenti e sviluppare nuove attività con particolare attenzione in Nord America. Inoltre, ci sarà il lancio dei nostri nuovi prodotti e ottimizzeremo la nostra struttura. Con la nomina di Christos Dimitriadis a CEO del Gruppo, INTRALOT è abilitato all’evoluzione tecnologica, sfruttando la sua lunga esperienza e competenza globale per una notevole crescita”

Christos K. Dimitriadis, CEO del gruppo INTRALOT, ha spiegato: “Nel 2019 abbiamo completato la vendita delle nostre azioni a Gamenet Spa in Italia, Totolotek in Polonia e lotterie in Grecia, rafforzando la liquidità dell’azienda e migliorando la capacità di investimenti strategici. Siamo particolarmente soddisfatti del successo del lancio del nostro nuovissimo prodotto Lotos X, all’OPAP, nonché alla National Dutch Lottery (NLO) con il gioco Eurojackpot. Siamo inoltre orgogliosi del lancio del nostro progetto di sistema di gioco e servizi di riferimento con CAMELOT in Illinois, nonché per l’acquisizione di nuove opportunità di scommesse sportive negli Stati Uniti nel Distretto di Columbia, nel Montana e nel New Hampshire. La firma di un nuovo contratto di lotteria con la British Columbia Lottery Corporation in Canada è un grande risultato a dimostrazione dell’esecuzione della nostra strategia di crescita in Nord America. Abbiamo inoltre implementato con successo un programma di riduzione dei costi presso la sede centrale con un risparmio di 11 milioni di euro che ha parzialmente compensato gli sviluppi avversi legati alla perdita del contratto di scommesse sportive turco e l’impatto negativo delle modifiche normative nelle scommesse online in Turchia e. Guardando al futuro e mentre attraversiamo la quarta rivoluzione industriale, siamo pronti a capitalizzare i nostri recenti investimenti nella costruzione di prodotti all’avanguardia. Il potere trasformativo della nostra tecnologia svolgerà un ruolo chiave nell’innovazione aziendale e nella creazione di valore, insieme a una nuova struttura organizzativa ancora più incentrata sul cliente”.

PressGiochi