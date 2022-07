IGT completa l’acquisizione di iSoftBet

International Game Technology PLC ha annunciato di aver completato l’acquisizione precedentemente annunciata di iSoftBet, fornitore leader di contenuti di igaming e aggregatore di giochi di terze parti, per circa 160 milioni di euro in contanti.

L’acquisizione ha più che raddoppiato la libreria di contenuti di IGT PlayDigital a circa 225 giochi proprietari, oltre a fornire una piattaforma di aggregazione di giochi proprietaria di prim’ordine per distribuire giochi di terze parti e strumenti promozionali e di coinvolgimento degli utenti basati sui dati.

Oakvale Capital LLP ha agito come consulente finanziario principale di IGT. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz sono stati consulenti legali di IGT e KPMG LLP hanno agito come consulenti di due diligence fiscale e finanziaria di IGT. M. Firon & Co. e Wiggin LLP sono stati consulenti legali di iSoftBet. BDO Israel ha agito come società di contabilità pubblica e fiscale registrata indipendente di iSoftBet.

Lo scorso aprile, IGT ha stipulato i termini definitivi per acquisire iSoftBet, sviluppatore di giochi e fornitore di soluzioni per casinò online con sede a Malta, considerata una transazione essenziale per rafforzare l’unità interattiva di IGT.

È significativo che l’acquisizione di iSoftBet raddoppierà la libreria di contenuti di IGT PlayDigital a circa 225 giochi proprietari. Ulteriori vantaggi vedranno l’unità interattiva di IGT rafforzare il suo inventario di casinò online con l’aggiunta della piattaforma di aggregazione proprietaria di iSoftBet per distribuire giochi di terze parti ai clienti e gli strumenti di marketing e coinvolgimento degli utenti basati sui dati dello sviluppatore.

L’accordo rappresenta il primo M&A intrapreso da IGT sotto la guida del nuovo Group Chief Executive Vince Sadusky, incaricato di riqualificare il nuovo profilo digitale del gruppo NYSE. Guidando il rinnovamento digitale di IGT, Sadusky ha marchiato iSoftBet come una “risorsa altamente complementare” che consentirà all’unità IGT Interactive di rafforzare la sua fornitura di giochi per i partner europei esistenti e i nuovi clienti di igaming nordamericani.

Operativo dal 2010, iSoftBet, con sede a Malta, è riconosciuto come uno dei principali fornitori di soluzioni di aggregazione del mercato dei casinò online. iSoftBet attualmente serve un elenco di clienti B2B di +260 operatori con la sua gamma di 125 giochi proprietari e l’accesso a oltre 4.600 titoli di terze parti attraverso la sua piattaforma di aggregazione di giochi.

IGT amplierà le sue operazioni di casinò e giochi online incorporando i 350 dipendenti di iSoftBet che lavorano in 20 giurisdizioni europee.

