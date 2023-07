India: Goa esclude la costruzione di nuovi casinò

Il primo ministro di Goa, Pramod Sawant, ha dichiarato che il suo governo non concederà il permesso per ulteriori casinò offshore. Ha confutato le affermazioni del leader dell’opposizione Yuri Alemao

Il primo ministro di Goa, Pramod Sawant, ha dichiarato che il suo governo non concederà il permesso per ulteriori casinò offshore. Ha confutato le affermazioni del leader dell’opposizione Yuri Alemao secondo cui si stava costruendo un molo sul fiume Chapora per facilitare l’operazione di un casinò.

All’inizio di questo mese, è stato rivelato che il governo dello stato di Goa sta prendendo in considerazione modifiche al progetto di Goa Public Gambling Rules, 2022, con l’obiettivo di implementare regolamenti più severi sui casinò nello stato. Le autorità ritengono che manchino meccanismi per valutare i profili dei clienti dei casinò e accertare la legalità dei loro fondi.

Non esistono meccanismi per monitorare la quantità di denaro speso dai clienti nei casinò offshore o onshore. Le norme proposte consentirebbero al commissario per il gioco di emettere biglietti d’ingresso per i casinò, sostituendo l’attuale pratica di emissione da parte degli operatori di casinò.

