In Sapar è il giorno dell’elezione dei nuovi rappresentanti regionali

Si stanno tenendo questa mattina presso l’associazione nazionale Sapar, nelle rispettive delegazioni regionali, le votazioni per il rinnovo delle cariche associative.

L’associazione nel ricordare l’appuntamento evidenzia che l’attribuzione dei voti ai Soci avviene in base all’art. 28 dello Statuto: “Nelle elezioni ogni socio in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione e delle quote associative e di ogni altra somma dovuta per qualsiasi motivo all’Associazione ha diritto a due, o tre, o quattro voti se iscritto rispettivamente da due anni, da un triennio, o da due o più trienni consecutivi l’anno precedente quello delle votazioni. I soci di cui all’art. 4 secondo comma, hanno diritto ad un voto se iscritti almeno due anni precedenti l’anno delle votazioni. I soci in regola con il pagamento delle quote nel triennio precedente le elezioni possono effettuare il versamento della quota d’iscrizione relativa all’anno in corso all’atto della votazione, nelle mani del presidente degli scrutatori”.

Dopo la definizione delle componenti delle cariche associative, si terrà tra qualche settimana la votazione anche della presidenza.

PressGiochi