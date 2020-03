In Gazzetta ufficiale europea causa tra Austria e Ce su aiuti di stato a favore dei concessionari del gioco d’azzardo

Pubblicata in Gazzetta ufficiale europea la Causa tra il Tribunale austriaco di Vienna (Spielapparate- und Restaurantbetrieb) e la Commissione europea in merito ad un procedimento amministrativo ­riguardante un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità austriache a favore dei titolari di una concessione in forza della legge sul gioco d’azzardo.

La domanda è basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione della Commissione, del 13 gennaio 2017, recante rigetto della domanda d’accesso ai documenti relativi al procedimento in materia di aiuti di stato, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis­sione.

