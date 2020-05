In casa Pragmatic Play un aprile ricco di divertimento con le slot Fruit Rainbow, Bronco Spirit e Great Rhino Megaways

Ricco di colori, ambientazioni western e tante possibilità di vittoria. Le slot lanciate ad aprile dalla software house Pragmatic Play offrono tutto questo e ben altro.

Iniziamo con Fruit Rainbow, la novità più recente del portafoglio di slot del produttore di iGaming.

Colori accesi e musica allegra accompagnano la slot di frutta lanciata ad aprile. Una slot che con il suo gameplay colorato e il potenziale di vittorie estremamente alto grazie all’arcobaleno formato da simboli Wild garantisce ai giocatori un’esperienza elettrizzante.

Il gioco è una versione colorata della classica slot di frutta, con una griglia in formato 5×4, 40 linee di vincita ricche di simboli noti “succulenti”, mentre i Wild assumono la forma di un arcobaleno. Il diamante agisce come simbolo Scatter e se il giocatore ne otterrà cinque in un singolo giro, riceverà un pagamento pari a 500 volte la puntata. Se tutte le posizioni vedranno i fantastici Wild Arcobaleno, i giocatori potranno godersi una vincita pari a 2000 volte la puntata.

La seconda slot arriva direttamente dal mondo degli indiani d’America e si chiama Bronco Spirit: un mustang selvaggio girovaga nella prateria e fra i nativi americani. La slot online in formato 5×4 è caratterizzata da ben 75 linee di pagamento e vede i giocatori cavalcare liberamente uno stallone attraverso le praterie, sfruttando un fantastico round Bonus con moltiplicatore progressivo.

Attivata da tre o più simboli Bonus, la modalità Giri Gratis offre ai giocatori una volatilità variabile che consente loro di selezionare più giri con meno simboli Wild o più Wild con un numero di spin inferiore.

Ad aprile è inoltre stata lanciata Great Rhino Megaways. Frutta della collaborazione tra Pragmatic Play e Big Time Gaming, Great Rhino Magaways, è il sequel della slot ispirato dalla savana africana, Great Rhino ™ lanciata a maggio 2018 e costantemente rimasta tra le migliori nella gamma Pragmatic Play. La slot machine presenta anche vittorie speciali che vengono innescate ogni volta che un giocatore ottiene una combinazione vincente. Il rinoceronte, ovviamente, funge da simbolo Wild sui rulli.

La modalità Giri Gratis viene attivata ottenendo almeno 4 simboli Scatter dorati sui rulli durante qualsiasi spin. Durante questo round bonus, i giocatori hanno 2 opzioni: scegliere un numero di giri gratuiti consistente con un moltiplicatore più basso, oppure una quantità di spin gratis inferiore e un moltiplicatore più elevato. La scelta viene impreziosita dal passaggio del branco di “Rhino”.

Tutte le slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

Sul sito di Pragmatic Play è possibile trovare tutte le slot gratis del software provider.

PressGiochi