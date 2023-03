Il settore del gaming celebra la giornata internazionale della donna 2023

Ogni anno l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna.

L’importante ruolo e il riconoscimento delle donne nel settore delle lotterie, così come l’uguaglianza di genere sul posto di lavoro, sono fondamentali per il progresso della società e per garantire l’equità e l’inclusione di tutti.

Poiché l’impegno nei confronti della società è uno dei nostri valori fondamentali, la European Lotteries e i suoi membri lavorano per continuare a dare potere alle donne e riconoscere il loro importante ruolo sociale.

Per la prima volta in assoluto, il recente rapporto 2021 di EL ha preso in considerazione argomenti di sostenibilità come la diversità, l’equità e l’inclusione e ha rilevato che, tra i dipendenti a tempo pieno, le donne rappresentano il 50%. Insieme possiamo contribuire attivamente a colmare finalmente il divario di genere e rendere il mondo un posto più giusto e più equo.

Programma di mentoring di EL per il Women’s Initiative in Lottery Leadership (WiLL)

EL è orgogliosa del suo programma di mentoring WiLL, progettato per le donne leader nel settore delle lotterie che desiderano realizzare il loro pieno potenziale. Con un focus sullo sviluppo delle competenze e delle conoscenze, il programma mira a creare nuove opportunità per le donne junior e di livello medio nell’appartenenza a EL, come allieva o mentore. La missione è guidare la crescita aziendale ad alte prestazioni sostenendo l’avanzamento delle donne nelle posizioni di vertice nella gestione, leadership e responsabilità della lotteria. Il programma di mentoring WiLL 2022-2023 in Europa è stato lanciato ufficialmente durante un webinar iniziale di successo e si svolge con mentori e allievi per un periodo di sei mesi.

Nelle parole di Stéphane Pallez, EL 1st Vice-President, Chairwoman & CEO de La Française des Jeux (FDJ) e campione del programma in Europa: ”WiLL continua a crescere, creando un percorso per donne talentuose e appassionate. Sia i mentori che gli allievi beneficeranno di questa esperienza e contribuiranno a costruire un ambiente che non solo accetti la diversità, ma la celebri e la promuova”.

Romana Girandon, EL 2° Vicepresidente, Presidente e CEO di Loterija Slovenije d.d. aggiunge: ”12 anni fa, quando stavo per firmare un importante contratto internazionale a Helsinki, ero l’unica donna a firmare il contratto su 30 o 40 uomini. E a quel tempo non ero nemmeno il presidente della lotteria, ero solo autorizzato a firmare dal mio capo maschio. Da allora, quando mi guardo intorno nel settore delle lotterie, penso che le cose siano cambiate molto. Sempre più di noi sono nelle posizioni più responsabili e più influenti. È importante che continuiamo a fare ciò che stiamo facendo, come promuovere le migliori pratiche, stabilire programmi come questo (WiLL), inventare nuove iniziative per aderire volontariamente a livello europeo e incoraggiare i membri a unirsi a noi”.

Inoltre, Elisabeth Römer-Russwurm, amministratore delegato di Lottery Business, Austrian Lotteries e mentore del programma WiLL 2022-2023, dà il seguente consiglio: ”Credi in te stesso, stabilisci obiettivi ambiziosi e perseguili in modo coerente. Prendi tutto il supporto che puoi ottenere e impara a delegare il prima possibile sia nella tua vita professionale che personale. Penso che i leader del futuro debbano essere aperti alla diversità e vederne le opportunità. I leader devono essere più simili a un allenatore, dalla parte dei dipendenti, e incoraggiarli a lavorare in modo indipendente. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. I leader devono essere orientati in modo nuovo in questo mondo in rapida evoluzione in cui stiamo lavorando” ha concluso.

