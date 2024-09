“Il riordino del Gioco Pubblico per la sostenibilità del comparto”: mercoledì 18 settembre Forum Acadi-Confcommercio

Mercoledì 18 settembre 2024, a partire dalle 10.00, presso la sede di Confcommercio a Roma di Piazza Belli n.2, si terrà il Forum Acadi-Confcommercio “Il riordino del Gioco Pubblico per la sostenibilità del comparto”, nel corso del quale verrà presentato il Bilancio di Sostenibilità del Comparto del Gioco Pubblico relativo all’anno 2023. Si farà il punto sul futuro del settore, sottolineando l’esigenza urgente di una riforma organica del settore.

“Anche quest’anno il FORUM ACADI, l’associazione dei concessionari, riunisce in Confcommercio le rappresentanze delle filiere del comparto del gioco pubblico che agiscono in ambito confederale come FIPE, FIT, EGP e SAPAR.

L’idea innovativa di un Bilancio di Sostenibilità annuale riferito non ad un’azienda singola ma ad un intero Comparto, che peraltro per lo Stato distribuisce prodotti così delicati per gli utenti, consente di misurare per un intero settore non solo l’impatto ESG, con i criteri internazionali GRI, ma anche effettivi ruoli, responsabilità e prospettive dei diversi sottocomparti che compongono l’intera offerta di gioco.

Dalla lettura del documento, che tra l’altro segue un severo percorso per giungere all’asseverazione, emergono la natura strategica del settore per il Paese (11,8 miliardi di valore aggiunto complessivo, 0,61% del Pil, 12 miliardi di gettito erariale specifico, 150mila lavoratori, migliaia di aziende) come la fitta rete di adempimenti di compliance in cui è impegnato. Questi sono i punti fermi della reputazione del settore.

Il raffronto dei dati dal 2018 al 2023 consente poi di percepire l’andamento delle principali direttrici del settore” – Ha affermato il Presidente di ACADI, Avv. Geronimo Cardia.

Nell’arco della mattinata, si svolgerà una Tavola Rotonda con rappresentanti dei gruppi parlamentari, moderata da Laura Chimenti, giornalista conduttrice del TG1.

Interverranno per i saluti istituzionali: Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia; il Colonnello Antonio Montanaro, Capo Ufficio Criminalità Organizzata, Eversione e Terrorismo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, delegato dal Comandante Generale Teo Luzi; il Dott. Marco Garofalo, Direttore della 1a Divisione del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, delegato dal Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani; il Gen. B. Michele Esposito, Comandante del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali della Guardia di Finanza, delegato dal Comandante Generale Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Interverranno e faranno il punto sulla riforma: l’On. Lucia Albano, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze; il Dott. Mario Lollobrigida, Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il Sen. Massimo Garavaglia, Presidente della VI Commissione (Finanze e Tesoro) presso il Senato della Repubblica.

Tra gli interventi figurano gli esperti:

Monica Palumbo, Partner Servizi Sostenibilità presso Deloitte;

Yessica Rada, Acadi, Chief Compliance Officer & DPO di Global Starnet Limited;

Mara di Lecce, Acadi, Communication & Marketing Manager di Novomatic Italia S.P.A.

Interverranno inoltre i rappresentanti delle categorie del sistema confederale: Geronimo Cardia, Presidente di Acadi-Confcommercio; Lino Stoppani, Presidente di Fipe-Confcommercio; Emilio Zamparelli, Presidente STS delegato dal Presidente Fit-Confcommercio; Domenico Distante, Presidente SAPAR-Confcommercio; Emmanuele Cangianelli, Presidente di EGP-Confcommercio.

ACADI, Associazione Concessionari di Giochi Pubblici, è un’Associazione di categoria aderente a Confcommercio, la quale ha lo scopo di appresentare, la tutela e l’assistenza degli interessi complessivi delle imprese associate che gestiscono i canali fisici e telematici di distribuzione dei giochi pubblici sulla base delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalle norme giuridiche vigenti in materia. L’Associazione è attiva nel contrasto al disturbo da gioco d’azzardo patologico e nella promozione di un gioco sano e responsabile.

