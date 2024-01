Il Milleproroghe arriva alla Camera dei Deputati

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 dicembre 2023, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 dicembre 2023, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell’articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio): «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi».

Verranno sentite in via consultiva anche le Commissioni II, III, IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell’espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Tra le principali disposizioni approvate all’interno del , si prevede che le estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto, previste per il solo 2023, continuino a svolgersi anche nel 2024.

Le estrazioni erano state introdotte a luglio 2023 dal Decreto Alluvioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Con le 26 estrazioni aggiuntive realizzate nel 2023 il Governo aveva previsto entrate per 45 milioni di euro.

Come si legge nel decreto Milleproroghe: “Le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell’anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”.

