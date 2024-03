Il Mapei Football Center ospita una sfida epica: Consigli vs Ferrari alla Ruota della Fortuna di StarCasinò.Sport

Il Mapei Football Center è stato teatro di un’epica sfida tra due colonne neroverdi, grazie alla partnership tra Sassuolo e StarCasinò.Sport. Andrea Consigli e Gian Marco Ferrari, sotto la guida dell’influecer Il Fubbe, hanno accettato la sfida della Ruota della Fortuna, cercando di raggiungere l’obiettivo della Quota 10.

I giocatori si sono contesi la vittoria rispondendo alle domande dei vari spicchi della ruota, che offrono una vasta gamma di possibilità, tra cui il Jackpot, che regala 5 punti al fortunato in gara, la Sfida 1 contro 1 per testare la velocità di risposta dei due calciatori, e la temuta sezione Perdi Tutto, con la quale i punti collezionati fino a quel momento vengono azzerati. Inoltre, alcune sezioni fortunate hanno regalato l’opportunità di accumulare punti extra. Le domande? Un mix di curiosità sul mondo del calcio e del Sassuolo, come ad esempio “Con quale squadra il Sassuolo ha fatto il suo esordio in Europa League?” e “Quale artista ha scritto l’inno del Sassuolo?”. I due calciatori sfidanti si sono distinti entrambi per una conoscenza profonda della loro squadra e del mondo calcistico, per scoprire a chi è andata la vittoria, si può visionare il confronto al seguente link.

Una sfida, questa, che ha regalato ai tifosi neroverdi l’opportunità unica di assistere a due grandi campioni del calcio in azione anche al di fuori del campo da gioco.

PressGiochi