Il gruppo NOVOMATIC nomina Stefan Krenn nuovo membro del comitato esecutivo

Il Consiglio di Sorveglianza di NOVOMATIC ha nominato Stefan Krenn, come nuovo membro del comitato esecutivo a partire dal 15 febbraio 2024. In questa funzione farà parte del comitato esecutivo composto da tre persone del gruppo internazionale, insieme agli altri due membri del comitato esecutivo, Ryszard Presch e Johannes Gratzl.

“Siamo lieti di aver potuto accogliere a bordo Stefan Krenn, un manager esperto e un esperto comprovato proveniente dalle nostre fila come nuovo membro del nostro comitato esecutivo. Stefan Krenn ha svolto un ruolo significativo nel contribuire a definire lo sviluppo strategico di questo gruppo negli ultimi anni e ha dato un contributo importante al successo dell’azienda. A nome del Consiglio di Sorveglianza desidero augurare al signor Krenn tutto il meglio e tanto successo con le sue nuove responsabilità”, afferma il Dr. Bernd Oswald, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di NOVOMATIC.

Krenn, che ha studiato sia economia che diritto dei media, ha già ricoperto diversi incarichi presso il gruppo internazionale di tecnologia di gioco dal 2015. Questi includevano incarichi come segretario generale e direttore della divisione globale, nonché, fino a poco tempo fa, rappresentante autorizzato di NOVOMATIC. Inoltre l’Alta Austria è anche amministratore delegato e membro del consiglio di sorveglianza di diverse filiali di questo gruppo.

“Vorrei ringraziare il Consiglio di Sorveglianza per la fiducia che ha riposto in me e non vedo l’ora di svolgere questo nuovo compito responsabile ed entusiasmante. NOVOMATIC è un’azienda leader a livello mondiale e mi impegnerò pienamente per il successo sostenibile del gruppo, per l’ulteriore espansione e per un chiaro posizionamento sui mercati internazionali”, sottolinea Stefan Krenn, membro del comitato esecutivo di NOVOMATIC.

Il gruppo NOVOMATIC conta circa 300 filiali e nell’anno finanziario 2022 ha generato un fatturato di 2,9 miliardi di euro. Impiega oltre 24.500 persone e opera in più di 100 paesi. L’azienda è leader in Europa e uno dei maggiori gruppi tecnologici di gioco al mondo.

Il Gruppo gestisce circa 214.000 terminali di gioco e terminali di videolotterie (VLT) in circa 2.100 casinò elettronici e regolari, nonché tramite modelli di noleggio.

