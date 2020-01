Il Governo ucraino lavora alla legalizzazione del gambling, mentre tutto è pronto per l’Ukrainian Gaming Week 2020

L’11-12 marzo, la Ukrainian Gaming Week 2020 diventerà il primo evento specializzato dedicato al rilancio del mercato del gioco d’azzardo in Ucraina. Sarà organizzato dalla compagnia internazionale Smile-Expo.

Il 16 gennaio 2020, Verkhovna Rada ha adottato in prima lettura il disegno di legge № 2285-d sulla legalizzazione delle attività di gioco d’azzardo in Ucraina. 260 deputati hanno votato a favore.

Nel nuovo progetto ha aggiunto due paragrafi aumentando l’età minima per i giocatori (21) rispetto alla versione precedente.

L’adozione del disegno di legge in prima lettura è diventata il punto di partenza per il rilancio dell’industria del gioco d’azzardo ucraina. Deve ancora passare attraverso alcune fasi della procedura legislativa, ma esiste già una comprensione di come sarà la legalizzazione del nuovo mercato.

Gli organizzatori di UGW 2020 hanno seguito il lavoro del governo. Oggi, mentre il parlamento ha preso la sua decisione, stiamo preparando il più grande evento specializzato del paese tenendo conto di tutte le autorizzazioni e le limitazioni. Comprenderà una mostra di due giorni con i migliori attori del mercato del gioco d’azzardo e due giorni di conferenza.

Il primo giorno sarà dedicato a tali settori:

• Casinò online;

• negozi di scommesse;

• slot;

• lotterie;

• poker online.

Il secondo giorno, i partecipanti potranno godere di presentazioni basate su casi reali degli attori del mercato

Il problema principale per il settore del gioco d’azzardo è il fatto che il 95% della popolazione non capisce i suoi benefici, reagendo negativamente sulla questione. La correzione dell’immagine dell’industria del gioco d’azzardo è responsabilità dei suoi partecipanti. Ecco perché è fondamentale creare un clima piacevole per il suo sviluppo e la costruzione di una visione positiva del settore sin da oggi.

L’11-12 marzo UGW 2020 riunirà tutti coloro che sono interessati allo sviluppo del business del gioco d’azzardo in Ucraina. Gli esperti della conferenza condivideranno la loro esperienza e le strategie di lavoro, oltre a discutere i passaggi chiave necessari per il progresso del mercato.

Ulteriori informazioni sull’evento sul sito Web: ugw.com.ua/en

PressGiochi