Il Casinò Live di Pragmatic Play si espande in Europa con Novibet

Pragmatic Play, azienda leader nella fornitura di slot e giochi online per l’industria iGaming, ha annunciato un accordo con Novibet per l’integrazione del proprio Casinò Live in vari mercati europei regolamentati, tra i quali Grecia e Regno Unito.

Gli utenti di Novibet avranno adesso accesso a tutti i contenuti Pragmatic Play dedicati al Casinò Live, dal popolarissimo Blackjack Azure ai Game Show innovativi Mega Roulette e Mega Wheel, con grandi Moltiplicatori e vincite potenziali in palio.

Il portfolio di giochi Novibet si arricchisce così di una nuova serie di prodotti di sicuro successo e affidabilità, diversificando un’offerta già nota per essere particolarmente eterogenea.

Bhotesh Maheshwari, Vice President of Commercial Strategy & Operations di Pragmatic Play, ha dichiarato: “La popolarità del nostro Casinò Live continua a crescere e siamo lieti di poter lanciare i nostri prodotti grazie ai brand di Novibet nei mercati regolamentati. La crescita del nostro Casinò Live è sotto gli occhi di tutti e siamo felici di accogliere Novibet nella nostra rete di operatori partner.”

Fotini Matthaiou, Casino Manager di Novibet, ha commentato così l’accordo raggiunto: “Pragmatic Play gode di un’ottima e meritata reputazione come provider multi-prodotto leader del mercato e non vediamo l’ora di cogliere i frutti di questa partnership. Il loro Casinò Live apre ai nostri giocatori le porte di un’esperienza tutta nuova, fatta di divertimento, vincite ed emozioni. Non vediamo l’ora di cominciare.”

Pragmatic Play sviluppa ad oggi fino a cinque nuove slot online al mese e, tramite un’unica integrazione API, offre anche soluzioni digitali per Casinò Live, Bingo online e Sport Virtuali.