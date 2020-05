Il calcio riparte dalla Germania. 4 squadre in 6 punti, Bundesliga mai così incerta da 9 anni. Su Sisal Matchpoint Bayern Monaco favoritissimo a 1.25.

Sarà la Bundesliga il primo dei grandi campionati europei a riprendere, dopo il lungo stop per l’emergenza Coronavirus. Il calcio riparte dunque, almeno in Germania e, dal prossimo fine settimana, si riprende da dove ci si era fermati, con la 26esima giornata che prevede, tra le altre, il derby della Ruhr tra Dortmund e Schalke. Ma come ci eravamo lasciati in Bundesliga prima dello stop? Con una classifica molto corta, come non accadeva da ben 9 anni: le prime quattro squadre in appena sei punti, il Bayern Monaco al comando a 55 punti e il Borussia Dortmund che insegue a 4 punti di distanza, con il Lipsia 5 punti indietro.

Il Bayern dunque dovrà difendere il primo posto ma, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, resta la squadra favorita per la vittoria di un campionato che, comunque vada, resterà nella storia. Il trionfo degli uomini di Flick, nonostante avversarie molto motivate, resta il più probabile a 1.25, staccato il Borussia, a 6.50 mentre la vittoria del campionato del Lipsia sembra ancora meno probabile, a 12.00. Anche gli scommettitori credono nel Bayern: l’82% ha puntato sullo scudetto biancorosso, il 12% punta invece sul blitz del Borussia Dortmund.

PressGiochi