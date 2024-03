EFL e Sky Bet concedono 6 milioni di sterline a progetti comunitari

Sky Bet e il Building Foundations Fund dell’English Football League (EFL) hanno assegnato a programmi comunitari in Inghilterra e Galles più di £ 600.000 di finanziamenti nell’ambito della sua prima serie di sovvenzioni.

Un sostegno finanziario vitale affluirà a progetti legati a più di 60 club EFL, che vanno dai programmi per affrontare l’isolamento e la solitudine, al miglioramento della forma fisica e della salute mentale, all’aumento della partecipazione allo sport o all’investimento in migliori strutture calcistiche per l’area locale.

Il Building Foundations Fund è stato lanciato lo scorso anno con Sky Bet che si è impegnata a investire una cifra record di 6 milioni di sterline in sei anni come parte della sua estensione di partner del titolo record con l’EFL. Un panel che include il conduttore del talkSPORT Breakfast Show e l’ambasciatore di Sky Bet Jeff Stelling valuta le offerte.

Per avviare il fondo nel 2023-2024, a ciascuna organizzazione comunitaria di club EFL è stato concesso l’accesso a un importo iniziale di £ 10.000 da investire in programmi in corso o per sviluppare nuove iniziative comunitarie. Il finanziamento fa parte del pilastro Do More della strategia di sostenibilità globale di Flutter Entertainment: il Piano di impatto positivo. Do More delinea l’impegno di Flutter a restituire qualcosa alle comunità in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo, con l’obiettivo di migliorare la vita di 10 milioni di persone entro il 2030.

